Роскачество объяснило, как обезопасить мобильный банк от мошенничества

Москва, 26 сентября. Специалисты Роскачества объяснили, как можно обезопасить себя от мошенничества при выполнении разных операций с SIM-картами. Рекомендации, которые касаются также работы с мобильным банком, появились на сайте ведомства.

Эксперты отметили, что привязывание номера телефона к банковскому счету, что необходимо для подключения мобильного банка, открывает широкие возможности для злоумышленников. К примеру, мошенник может купить информацию о пользователе на «черном рынке» в Сети и обратиться с данными в салоны связи, где попросит перевыпустить SIM-карту.

После завершения процедуры пароли от мобильного банка будут приходить уже не жертве злоумышленников, а на новую карту. Банк при этом увидит изменение уникального идентификатора и заблокирует операции в банке до подтверждения перевыпуска. Мошенники в этом случае под видом сотрудников банка при звонке могут выманить у жертвы кодовые слова, ключи от карты и пароли.

«Если этот шаг успешно пройден, злоумышленники получают возможность распоряжаться денежными средствами жертвы», — объяснили в Роскачестве.

Обезопасить себя от мошеннической схемы можно, написав в салоне сотовой связи заявление о запрете перевыпуска SIM-карты без личного присутствия клиента. Можно также завести отдельную SIM-карту для работы с мобильным банком, а также никогда не сообщать свой CVV-код и другие важные данные «сотрудникам банка» ни по телефону, ни в специальном чате, указали специалисты.

Ранее эксперты назвали новый популярный у мошенников способ грабить россиян на торговых площадках в Интернете. По их словам, злоумышленники похищают деньги с привязанных к мобильным номерам банковских карт. Чаще всего они просят доверчивых продавцов сообщить им CVC- или CVV-коды от банковских карт, коды подтверждения, пароль от мобильного банка и другую информацию. Количество мошеннических транзакций на крупных торговых ресурсах достигло трех тысяч в месяц.

На днях в Роскачестве также дали рекомендации, как распознать фейковые отзывы в Интернете и обезопасить себя от ненужной покупки. Например, насторожить должна похвала производителя клишированными фразами.