Смогут ли турки повлиять на боевиков, удерживающих в заложниках тысячи жителей Сирии

Сотрудники российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии рассчитывают, что в сотрудничестве с турецкой стороной удастся наконец наладить функционирование пунктов пропуска для выхода населения из оккупированной джихадистами Идлибской зоны деэскалации. Об этом журналистам сказал глава ЦПВС Равиль Мугинов. Будет ли польза от Анкары в сложившейся ситуации? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Всем известно, что боевики в Идлибе препятствуют проходу беженцев. Мы обращаемся к Турции, чтобы она оказала нам содействие, поскольку имеет наблюдательные посты в этой зоне», – заявил генерал.

Напомним, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и других радикальных группировок под угрозой расстрела не выпускают людей из своего анклава на северо-западе Сирии. Дабы помешать проезду транспортной колонны с жителями через переход у города Абу-Духур боевики ранее открывали прямой огонь по автомобилям.

Бригадный генерал Сирийской арабской армии (САА) Набиль Абдулла недавно передавал, что радикалы также заблокировали все дороги, ведущие к гуманитарному коридору в этом районе к востоку от Идлиба.

Помимо КПП «Абу-Духур» в регионе также был открыт пропускной пункт на окраине города Суран в северной части соседней провинции Хама. Это произошло в конце августа этого года, после того как правительственные войска, действуя под прикрытием ВКС РФ, зачистили от террористов Хан-Шейхун и Аль-Латаминский котел.

Однако работа и этого перехода, предназначенного для эвакуации людей из зоны оккупации исламистов, саботируется боевиками. Пока что КПП «Суран» работает большей частью в северном направлении: через него проходят мирные жители, решившие вернуться в родные дома в освобожденном Хан-Шейхуне. По данным Мугинова, за месяц туда прибыло порядка 10 тысяч человек.

Однако сотни тысяч людей все еще в опасности, они буквально находятся на прицеле у террористов, для которых сохранение присутствия населения внутри своей зоны оккупации – принципиальный момент. Используя простых людей, радикалы нередко избегают новых ударов и крупных контратак со стороны войск САР и их союзников, пояснил в комментарии для ФАН член Общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Во-первых, гражданские лица, конечно, нужны террористам как живой щит. Во-вторых, для них местные жители – это кормовая база: их можно заставлять выполнять какие-то необходимые для боевиков работы, с этих людей, кроме того, можно собирать деньги и так далее. Что касается Турции, то она, безусловно, должна внести свой вклад в дело освобождения этих граждан, поскольку именно она в рамках существующих договоренностей по Идлибу брала на себя обязательства по контролю над зоной деэскалации по внутреннему периметру и по разоружению бандформирований, которые там находятся. Пока что мы, к сожалению, не видим каких-то серьезных усилий со стороны Анкары, предпринятых в этом направлении», – заметил эксперт.

После заключения соглашения в Сочи еще в сентябре прошлого года предполагалось, что турецкие военные займутся размежеванием радикалов-исламистов из состава «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и более умеренных боевиков. Однако ни этого, ни отвода вооружений и отрядов бандгрупп от линии соприкосновения ими до сих пор осуществлено не было.

«Де-факто турки не выполняют условия соглашений с РФ, и это не может не беспокоить. Разумеется, им уже давно пора все-таки взяться за реальное выполнение оговоренных обязательств по идлибскому урегулированию. Сейчас же это практически бездействие со стороны Анкары, которое похоже на молчаливое пособничество боевикам. Во всяком случае, активность террористических организаций в Идлибе сохраняется, и их боевые возможности все еще остаются существенным фактором, который дестабилизирует обстановку в самой этой провинции и в целом во всей арабской республике», – закончил Игорь Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.