Лукашенко заявил, что может говорить с Путиным откровенно на любые темы

Минск, 26 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может обсуждать с российским коллегой Владимиром Путиным любые темы.

На встрече с украинскими СМИ Лукашенко рассказал о своих отношениях с коллегами. Президент Белоруссии отметил дружбу с Путиным.

«Я ему [Путину] все могу рассказать: от личного до государственного, — констатировал Лукашенко. — Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено».

«Блестящими» он назвал свои личные отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Вспоминая о Порошенко, Лукашенко отметил, что они могли несколько раз поссориться за встречу.

Говоря о Токаеве, президент Белоруссии заявил, что они отлично понимают друг друга.

«Вот у нас с ним [Токаевым] блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время, — заметил Лукашенко. — У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана [Нурсултаном Назарбаевым] в очень добрых отношениях».

Глава Белоруссии добавил, что такие же отношения планирует построить и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У меня не будет закрытых тем, недомолвок, но если это нужно будет вашему президенту», — обратился он к журналистам.

Ранее Лукашенко заявил, что у него нет проблем в общении с Путиным.