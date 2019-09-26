В МО РФ рассказали, как совершенствуют авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Москва, 26 сентября. Российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии продолжают совершенствовать: идет реконструкция аэродрома, развивается инфраструктура базы, улучшаются и условия для жизни военных. Об этом рассказал заместитель командира авиаполка.

По его словам, после реконструкции второй взлетно-посадочной полосы возможности аэродрома будут увеличены. На базе уже построены новые сооружения, в которых установлены самолеты.

«Данные сооружения защищают от возможных нападений боевых дронов, а также от дождя и прямых солнечных лучей», — пояснил офицер в комментарии ТАСС.

Кроме того, в эти защитные сооружения подведена система подачи топлива, благодаря которой сокращается подготовка самолета к повторному вылету. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время летчики в основном выполняют учебно-боевые вылеты.

«Сейчас на авиабаза находятся около 30 летательных аппаратов — это современные истребители Су-35С, Су-34 и Су-24, вертолеты Ми-35 и Ми-8АМТШ», — уточнил он.

Замкомандира отметил, что аэродром «Хмеймим» может принимать все типы летательных аппаратов: и ракетоносцы, и тяжелые военно-транспортные самолеты, и вертолеты.

Ранее командир базирующего на «Хмеймиме» зенитного ракетного полка рассказал, как базу прикрывают от воздушных ударов боевиков. По словам военного, на «Хмеймиме» создана эшелонированная система ПВО с комплексами С-400, «Тор-М2» и «Панцирь-С1».

Они дают возможность уничтожать любые виды воздушных объектов, находящиеся на расстоянии от 20 до 250 километров. В частности, «Тор-М2» и «Панцирь-С1» запросто уничтожают малоразмерные беспилотники. Данные о воздушной обстановке собирают радиолокационные средства радиотехнического батальона, а также средства разведки командного пункта полка и зенитных ракетных дивизионов.

«Управление боевыми действиями производится в полностью автоматизированном режиме», — добавил офицер в интервью «РИА Новости».

Напомним, 3 сентября Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников террористов, которые приближались к авиабазе «Хмеймим». БПЛА были сбиты.

Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков позднее рассказал, что создатели этих дронов применяли сложные технические решения, которые требуют серьезного образования.

«Это очень серьезно», — подчеркнул генерал.

Так, на одном из дронов были установлены система управления для навигации, три антенны и консоли, на которые крепились боеприпасы. На втором беспилотнике террористы установили бензиновую двигательную установку.

Конашенков подчеркнул, что при создании БПЛА боевикам оказывают помощь те, кто обладает необходимыми для этого знаниями и технологиями.