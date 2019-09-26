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Российские системы ПВО в Сирии способны уничтожить цели на дальности до 250 километров

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Российские системы ПВО в Сирии способны уничтожить цели на дальности до 250 километровХмеймим, 26 сентября. Командир базирующегося на аэродроме Хмеймим в Сирии зенитного ракетного полка рассказал, как российские военные защищают авиабазу и морской порт в Тартусе от воздушных атак боевиков.

По его словам, на авиабазе Хмеймим сформирована эшелонированная система противовоздушной обороны, которая состоит из комплексов С-400, а также Тор-М2 и Панцирь-С1.

Командир отметил, что данные комплексы способны уничтожать любые виды воздушных объектов на расстоянии 20–250 километров.

«Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 и Панцирь-С1 эффективно справляются с задачами уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, которые имеют малую эффективную поверхность рассеивания», — рассказал командир.

Кроме того, данные средства успешно противостоят снарядам реактивных систем залпового огня, которые активно используют боевики в Сирии.

Командир также добавил, что управление боевыми действиями при отражении воздушных атак боевиков осуществляется в автоматизированном режиме.

Напомним, 3 сентября средства противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим в Сирии сбили два ударных беспилотника боевиков. Оба БПЛА были уничтожены на безопасном расстоянии от авиабазы. Предыдущая попытка нападения на Хмеймим при помощи ударных беспилотников предпринималась боевиками 11 августа, однако их уничтожили российские ПВО.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что уничтоженные дроны сирийских боевиков были созданы с применением сложных технических решений, реализация которых которые требует специального образования.

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Источник: РИА Новости
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