«Доказательством» присутствия ЧВК «Вагнера» в Ливии послужил смонтированный ролик из Сирии — расследование ФАН

В Сети распространяется информация о нахождении ЧВК «Вагнера» в Ливии. Подобные сообщения появляются не впервые. Федеральное агентство новостей решило разобраться, соответствует ли действительности данная информация. Подробности читайте в нашем материале.

С чего все началось

Издание Bloomberg в статье от 25 сентября «со ссылкой на источники» сообщило о присутствии бойцов ЧВК «Вагнера» в Ливии, которые поддерживают Халифу Хафтара.

Новость подхватили либеральные российские СМИ. Распространение информации в российском сегменте было поддержано в том числе и Telegram-каналами, которые сопроводили посты коротким роликом, где виден российский грузовой автомобиль «Урал», пассажир которого сообщает по-русски, что «едет в Аджабию» (город на севере Ливии).

ФАН удалось найти это видео в ливийском Facebook, которое было опубликовано в ночь с 24 на 25 сентября.

Однако, как показали дальнейшие поиски, это не первоисточник. Оригинальное видео было опубликовано в сирийской группе в Facebook, где ролик появился еще 17 сентября.

В этом оригинальном ролике из кабины «Урала» песочного цвета звучит только арабская речь, а после проезда грузовика в кадре на мгновение появляется флаг Сирии, что полностью доказывает попытку вброса фейка через Facebook ливийскими специалистами, работающими на премьер-министра ПНС Ливии Фаиса Сарраджа.

Стоит отметить, что этот фейк сделан искусно и разоблачить его довольно сложно, так как поиск в Facebook ограничен и требуется огромное количество времени для проверки и отсмотра медиаматериалов, которые публиковались в социальной сети.

Распространение информации

Вечером 25 сентября в ливийском Twitter также продолжила появляться информация о россиянах на территории Ливии. Так, сообщалось о некоем Вадиме Б. и документах, которые якобы принадлежат ему. Публикации активно продвигались в арабском сегменте Интернета и были оперативно вброшены и в российское информационное поле. Уже в 00:25 об этом написал Telegram-канал Directorate 4.

Днем 26 сентября в ливийском сегменте появилась публикация с фотографией тела человека. В публикации указывается, что якобы это тело Вадима Б. и он был убит в Ливии.

Журналисты ФАН установили личность Вадима Б. и некоторых его близких. Связаться с Вадимом не удалось, однако нам ответила его жена: «Достали писать, Вадим в России». О том, что данный человек находится в РФ и с ним все в порядке, свидетельствует и статус жены в аккаунте, где она сообщает, что с ее мужем все хорошо.

ФАН продолжает разбираться в ситуации с публикацией документов, якобы принадлежащих Вадиму Б.

Не в первый раз

Зачастую информация в Интернете публикуется без дополнительной проверки. Пренебрегают фактчекингом и крупные СМИ, в том числе Bloomberg, который уже несколько раз прогорал на фейках. Например, в 2016 году СМИ опубликовало статью о якобы обнаруженном в Крыму самом богатом золотом месторождении. Впрочем, в издании быстро поняли, что опубликовали фейк, поэтому статью решили скрыть. Однако различные СМИ все же подхватили инфоповод. При поиске по запросу «Crimea» сайт Bloomberg показывает что угодно, но не новость о «самом богатом золотом месторождении».

В другой раз Bloomberg написал о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, в котором «разочаровались» в Кремле. По версии издания, в Москве усомнились в способности венесуэльского лидера контролировать армию, поскольку военные «не хотят идти против народа». Эту информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что провозглашение себя президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо незаконно, а легитимным главой государства является Мадуро.