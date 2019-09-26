Госдума приняла отчет об исполнении бюджета за 2018 год

Москва, 26 сентября. Депутаты Государственной думы России приняли закон об исполнении федерального бюджета за прошлый год с профицитом 2,6% ВВП.

Документ, принятый парламентариями на заседании в четверг, предусматривает утверждение отчета об исполнении российского бюджета за 2018 год по доходам в сумме 19 триллионов 454,4 миллиарда рублей, что на 2,7% больше, чем прогнозировалось. При этом расходы бюджета составили 16 триллионов 713 миллионов рублей, а профицит — 2 триллиона 741,4 миллиарда рублей.

Что касается инфляции, то в прошлом году она равнялась 4,3%. ВВП достиг 103,88 триллиона рублей, что на 2,24 триллиона рублей больше, чем было утверждено на законодательном уровне.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов напомнил членам Госдумы, что темпы роста экономики в прошлом году составили 2,3%. По его словам, эти темпы признаны самыми быстрыми и высокими за период с 2012 года.

Глава Минфина указал, что в прошлом году завершилась многолетняя консолидация бюджета, по сравнению с 2014 годом его зависимость от нефти и газа снизилась.