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Синоптик назвал две самые верные погодные приметы

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Синоптик назвал две самые верные погодные приметы

Москва, 26 сентября. Росгидромет назвал природные приметы, которые дают самый верный прогноз. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, таких примет только две.

Синоптик рассказал, что одной из двух самых безошибочных примет является красное солнце. Если на закате солнце красное, то на следующий день будет хорошая погода без осадков. Предсказать плохую погоду можно по белесому оттенку солнца на закате. Вильфанд пояснил, что оттенок заката обусловлен фронтальным разделом.

Второй верной приметой специалист назвал птиц. Если птицы летают низко над землей, значит скоро будет дождь. Метеоролог объяснил, что перед дождем у мошек мокнут крылья из-за влажности, они опускаются ниже к земле. Птицам в поисках пропитания также приходится снижать высоту полета.

Вильфанд заверил, что названные приметы — самые верные. Все другие приметы не работают, добавил синоптик. Он посоветовал чаще смотреть прогноз погоды и доверять ему.

Ранее синоптики отметили, что пока не могут верно прогнозировать выпадение осадков в долгосрочном периоде, однако такая возможность вполне может появиться в ближайшие годы. Он объяснил, что для того, чтобы уверенно прогнозировать осадки, необходимо подключать информацию об океане.

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Источник: ТАСС
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