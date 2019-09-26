Ученые установили самого первого обитателя планеты

Москва, 26 сентября. Австралийские ученые смогли пролить свет на вопрос происхождения жизни на планете. Изучая австралийские строматолиты (окаменелые микробные структуры), исследователи из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили органическое вещество, возраст которого составляет 3,5 млрд лет. Оно является останками древнейших бактерий, которые были первыми живыми существами на Земле.

«Впервые мы можем показать миру, что строматолиты являются доказательством теории существования столь ранней жизни на Земле. Изучение образцов, поднятых с большой глубины, позволило нам получить идеальный «снимок» древней микробной жизни», — сообщает пресс-служба университета.

Отметим, что основным компонентом строматолитов является минерал пирит, который содержит нити — остатки микробных пленок. Именно это и помогло ученым установить возраст первых бактерий.

Предположения о том, что в строматолитах могут содержаться остатки древнейших существ, выдвигались и раньше, однако до сегодняшнего дня не было никаких доказательств. Впрочем, некоторые ученые полагают, что жизнь на планете зародилась еще раньше — 3,7 или даже 4,1 млрд лет назад, хотя считается, что первые эукариоты (живые организмы, клетки которых содержат ядро) появились 1,8 млрд лет назад, а первые водоросли — 1,2 млрд лет назад. Высшие растения сформировались 450 млн лет назад, а позвоночные животные — 525 млн лет назад.