Умерла девочка, получившая на лечение часть собранных в помощь Фриске средств 

Пермь, 26 сентября. Девочка из Перми, получившая на лечение рака головного мозга часть средств, собранных в помощь Жанне Фриске, ушла из жизни в возрасте 15 лет. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».

По словам волонтеров, подросток умерла прошлой ночью в больнице.

«Ее привезли на прошлой неделе из-за того, что ее состояние ухудшилось», — уточнили они.

В фонде рассказали, что в 2014 году девочке выделили деньги, собранные «Русфондом» в помощь Фриске, для отправки подростка на лечение в Германию. Однако помощь врачей не помогла, в 2017 году девочка стала выездной подопечной паллиативной службы качества жизни «Дедморозим».

Жители Перми поддерживали подростка, приобретали необходимые ей лекарства и другие вещи. За несколько месяцев до смерти удалось исполнить мечту ребенка — она побывала на море.

Напомним, проблемы со здоровьем у Фриске начались несколько лет назад. Певица родила сына, позднее врачи диагностировали у солистки группы «Блестящие» рак мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с онкологическим заболеванием, однако попытки победить болезнь остались безуспешны. Певица скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

В настоящее время в центре внимания общественности находится актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Как пишут СМИ, у нее диагностировали последнюю стадию рака мозга. Однако официального подтверждения информации пока нет.