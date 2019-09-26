Пушилин отклонил предложение Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Донецк, 26 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин отклонил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Донецкой Народной Республики.

Ранее Лукашенко заявил о готовности ввести белорусский миротворческий контингент в Донбасс и взять под свой контроль участок границы России и Украины, если будет получено согласие сторон.

В заявлении Дениса Пушилина, распространенном пресс-службой главы ДНР, отмечается, что республика не нуждается в миротворцах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и своих границах. Глава Донецкой Народной Республики добавил, что с этими задачами эффективно справляются правоохранительные органы республики.

Пушилин также отметил, что Минск является площадкой для встреч контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, и это ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс.

«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на нашей границе их контингента мы с благодарностью отклоняем», — отмечается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Лукашенко, отметил, что прежде всего необходимо узнать отношение Киева и республик Донбасса к предложению президента Белоруссии.

18 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев вернется к идее введения миротворцев в Донбасс, если минские переговоры не принесут результатов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым правительством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», которая позже была переименована в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек. Урегулировать ситуацию в Донбассе пытаются в том числе на минской площадке в рамках встреч контактной группы. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса.