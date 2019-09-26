Букингемский дворец объявил о новой королевской свадьбе

Лондон, 26 сентября. Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис выходит замуж за итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци. Новая королевская свадьба состоится уже в 2020 году.

Информацию об этом официально подтвердили в Букингемском дворце и даже сообщили некоторые подробности. Согласно сообщению на странице дворца в Instagram, помолвка Беатрис и Моцци состоялась этим летом, когда пара отдыхала в Италии, свадьба планируется в новом году.

Тут же были опубликованы фото будущих новобрачных. В подписи к снимкам были процитированы слова Беатрис и ее жениха. Они признаются, что невероятно счастливы возможности поделиться новостью о недавней помолвке.

«Мы взбудоражены тем, что ввязываемся в это приключение на всю жизнь и не можем дождаться, когда поженимся», — добавили Беатрис и Эдоардо.

Младшая сестра 31-летней Беатрис принцесса Евгения в своем Instagram опубликовала фотографию помолвочного кольца и поздравила пару

«Бебе – вау! Я так счастлива за вас, моя дражайшая старшая сестричка и дорогой Эдо. К этому давно шло, вы созданы друг для друга», — добавила Евгения.

Как отмечает «Газета.ру», слухи о свадьбе Беатрис и итальянца ранее публиковали британские таблоиды, букмекеры даже принимали ставки на то, что о бракосочетании будет объявлено в 2019 году.