Эрдоган назвал число пострадавших при землетрясении в Стамбуле

Анкара, 26 сентября. Восемь человек получили легкие ранения при землетрясении в Стамбуле, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайимп Эрдоган.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула.

«Произошедшее в Стамбуле сильное землетрясение, к счастью, не привело к серьезным последствиям. Восемь наших граждан получили легкие ранения», — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, некоторые здания в городе незначительно повреждены.

Эрдоган уточнил, что после первого подземного толчка произошли 28 афтершоков меньшей силы.