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Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии и Персидском заливе

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Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии и Персидском заливе

Нью-Йорк, 26 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил МИД РФ.

В российском ведомстве отметили, что в ходе переговоров Лавров и Гутерриш рассмотрели современные угрозы многополярности и стратегической стабильности. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, в том числе ситуации в Сирии и Персидском заливе. Также был затронут вопрос взаимодействия России с секретариатом ООН.

Стороны пришли к единому мнению, что урегулирование кризисных ситуаций зависит от готовности государств — членов ООН предпринимать совместные шаги на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Также ранее сообщалось, что на встрече Лавров и Гутерриш уделили особое внимание созданию Конституционного комитета Сирии и ряду кризисных ситуаций в регионе.

Напомним, генеральный секретарь ООН во вторник объявил о создании сирийского Конституционного комитета. Орган призван выработать рекомендации по внесению в конституцию Сирии поправок для урегулирования кризисной ситуации в стране. Комитет включает по 50 делегатов от правительства, гражданских обществ Сирии и оппозиции.

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