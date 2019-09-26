Армия США никогда не была местом, куда стремились бы граждане «самой свободной страны». На протяжении практически всей истории США их армия представляла собой нечто среднее между карательным корпусом и бандой головорезов, которых нельзя оставлять на свободе в стране, где каждый может разгуливать с пистолетом.

По большому счету, впервые армия США по-настоящему участвовала в войне только в Корее, где ее войска потерпели поражение (до сих пор война в Корее является в США самым непопулярным и замалчиваемым конфликтом). Однако американская армия с переменным успехом, но большим энтузиазмом проводит карательные операции, начиная с так называемых «индейских войн» и заканчивая бомбежками мирных городов «ради мира». Невольно возникает вопрос, в чем секрет такой жестокости и одновременной ей неэффективности?

Ответ прост, вооруженные силы США — это традиционное прибежище абсолютно всех видов криминалитета. Еще в период гражданской войны в армиях как севера, так и юга активно шли уголовники, пытающиеся избежать наказания. К тому же, основной контингент американских войск всегда составляли и составляют люди, не способные реализовать себя в гражданской жизни.

Статистику можно увидеть здесь.

Армия США = сетевой маркетинг

Для понимания всей плачевности ситуации необходимо знать, что банды США — это что-то сравни сетевому маркетингу. Это не просто группы отморозков, которые занимаются рэкетом, разбоем, а также контрабандой и сбытом наркотиков. Это разветвленные и крайне многочисленные организации, которые имеют свои «представительства» в нескольких городах или даже контролируют регионы (например, отдельные штаты или целые побережья). В этих бандах есть и те, кто никогда не прикасается к оружию и те, кто убивает регулярно. Есть и те, кто занимается организацией и взаимодействием с правоохранительными органами.

Зачем американцы идут в армию?

Граждане США идут в армию, прежде всего для того, чтобы научиться профессионально обращаться с оружием, получить навыки работе в составе подразделения, а также узнать методику организации подразделения для различных целей: захват зданий, бои в городе, наблюдение и разведка, планирование силовых операций. В итоге, в банду возвращается не просто физически сильный и меткий боец, а настоящая боевая единица, которая может выполнять непосильные для гражданского человека задачи.

Преступник остается преступником

Отправляясь служить на базы за пределами Соединенных Штатов, члены банд занимаются налаживанием новых маршрутов для контрабанды наркотиков, вербовкой новобранцев для банд, как среди сослуживцев, так и среди местного населения. Более того, они распространяют наркотики среди личного состава частей и гарнизонов, воруют и перепродают армейское имущество, а также совершают насильственные преступления на почве расовой ненависти. Но самое неприятное обстоятельство заключается в том, что усилиями таких рекрутов целые воинские части внутри США превращаются в оплот крупных банд.

Напомним, первые упоминания о том, что американские банды активно используют вооруженные силы страны для распространения своего влияния и присутствия, появились в далеком 2006 году. Тогда сотрудник ФБР Дженнифер Саймон в интервью журналистам ежедневной газеты Министерства обороны США «Звезды и полосы» заявлял, что члены американских банд выявелны на военных базах США в Германии, Италии, Японии, Южной Корее и Ираке.

«Не секрет, что члены банд преобладают в вооруженных силах, в том числе на международном уровне», — сказал Саймон.

Официальной статистики о томном количестве членов банд в вооруженных силах США нет, но, по оценкам некоторых экспертов, эта цифра может составлять от 1 до 2% от общего числа военных. Степень присутствия банд в армии США довольно трудно определить, так как многие зачисленные в члены банд скрывают свою принадлежность, а другие военные могут и сообщать о таких случаях.

Примеры деятельности таких банд: В 2004 года ФБР и департамент полиции Эль-Пасо выявили более 40 военнослужащих армейского корпуса в Форт-Блиссе (Техас), которые занимались распространением наркотиков, грабежами, нападениями, преступлениями с оружием и убийствами.

В 2003 году в «Форте Худ» (Техас) также были обнаружены десятки членов банд, занимающиеся грабежами, нападениями на местное население, кражами и кражи со взломом как на территории базы, так и за ее пределами.

В 2005 году около 130 членов банд и экстремистских группировок были обнаружены в Форт-Льюис в штате Вашингтон. Члены криминальной организации несут ответственность за многие случаи преступлений, совершаемых на территории военного объекта.

Вот основные банды, влияние которых активно распространилось на американскую армию: «Кровавые», «Крипс», «Черные ученики», «Гангстерские ученики», «Ангелы ада», «Латинские короли», «Банда 18-й улицы», «Мара Сальватруча» или MS-13, «Нортенос», «Суренос», «Вице-лорды» и другие.