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Почему армия США — сборная солянка из бандитов, расистов и наркоманов

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Почему армия США — сборная солянка из бандитов, расистов и наркоманов

Армия США никогда не была местом, куда стремились бы граждане «самой свободной страны». На протяжении практически всей истории США их армия представляла собой нечто среднее между карательным корпусом и бандой головорезов, которых нельзя оставлять на свободе в стране, где каждый может разгуливать с пистолетом.

По большому счету, впервые армия США по-настоящему участвовала в войне только в Корее, где ее войска потерпели поражение (до сих пор война в Корее является в США самым непопулярным и замалчиваемым конфликтом). Однако американская армия с переменным успехом, но большим энтузиазмом проводит карательные операции, начиная с так называемых «индейских войн» и заканчивая бомбежками мирных городов «ради мира». Невольно возникает вопрос, в чем секрет такой жестокости и одновременной ей неэффективности?

Ответ прост, вооруженные силы США — это традиционное прибежище абсолютно всех видов криминалитета. Еще в период гражданской войны в армиях как севера, так и юга активно шли уголовники, пытающиеся избежать наказания. К тому же, основной контингент американских войск всегда составляли и составляют люди, не способные реализовать себя в гражданской жизни.

Почему армия США — сборная солянка из бандитов, расистов и наркоманов

Статистику можно увидеть здесь.

Армия США = сетевой маркетинг

Для понимания всей плачевности ситуации необходимо знать, что банды США — это что-то сравни сетевому маркетингу. Это не просто группы отморозков, которые занимаются рэкетом, разбоем, а также контрабандой и сбытом наркотиков. Это разветвленные и крайне многочисленные организации, которые имеют свои «представительства» в нескольких городах или даже контролируют регионы (например, отдельные штаты или целые побережья). В этих бандах есть и те, кто никогда не прикасается к оружию и те, кто убивает регулярно. Есть и те, кто занимается организацией и взаимодействием с правоохранительными органами.

Почему армия США — сборная солянка из бандитов, расистов и наркоманов

Зачем американцы идут в армию?

Граждане США идут в армию, прежде всего для того, чтобы научиться профессионально обращаться с оружием, получить навыки работе в составе подразделения, а также узнать методику организации подразделения для различных целей: захват зданий, бои в городе, наблюдение и разведка, планирование силовых операций. В итоге, в банду возвращается не просто физически сильный и меткий боец, а настоящая боевая единица, которая может выполнять непосильные для гражданского человека задачи.

Почему армия США — сборная солянка из бандитов, расистов и наркоманов

Преступник остается преступником

Отправляясь служить на базы за пределами Соединенных Штатов, члены банд занимаются налаживанием новых маршрутов для контрабанды наркотиков, вербовкой новобранцев для банд, как среди сослуживцев, так и среди местного населения. Более того, они распространяют наркотики среди личного состава частей и гарнизонов, воруют и перепродают армейское имущество, а также совершают насильственные преступления на почве расовой ненависти. Но самое неприятное обстоятельство заключается в том, что усилиями таких рекрутов целые воинские части внутри США превращаются в оплот крупных банд.

Напомним, первые упоминания о том, что американские банды активно используют вооруженные силы страны для распространения своего влияния и присутствия, появились в далеком 2006 году. Тогда сотрудник ФБР Дженнифер Саймон в интервью журналистам ежедневной газеты Министерства обороны США «Звезды и полосы» заявлял, что члены американских банд выявелны на военных базах США в Германии, Италии, Японии, Южной Корее и Ираке.

«Не секрет, что члены банд преобладают в вооруженных силах, в том числе на международном уровне», — сказал Саймон.

Официальной статистики о томном количестве членов банд в вооруженных силах США нет, но, по оценкам некоторых экспертов, эта цифра может составлять от 1 до 2% от общего числа военных. Степень присутствия банд в армии США довольно трудно определить, так как многие зачисленные в члены банд скрывают свою принадлежность, а другие военные могут и сообщать о таких случаях.

Почему армия США — сборная солянка из бандитов, расистов и наркоманов

Примеры деятельности таких банд: В 2004 года ФБР и департамент полиции Эль-Пасо выявили более 40 военнослужащих армейского корпуса в Форт-Блиссе (Техас), которые занимались распространением наркотиков, грабежами, нападениями, преступлениями с оружием и убийствами.

В 2003 году в «Форте Худ» (Техас) также были обнаружены десятки членов банд, занимающиеся грабежами, нападениями на местное население, кражами и кражи со взломом как на территории базы, так и за ее пределами.

В 2005 году около 130 членов банд и экстремистских группировок были обнаружены в Форт-Льюис в штате Вашингтон. Члены криминальной организации несут ответственность за многие случаи преступлений, совершаемых на территории военного объекта.

Почему армия США — сборная солянка из бандитов, расистов и наркоманов

Вот основные банды, влияние которых активно распространилось на американскую армию: «Кровавые», «Крипс», «Черные ученики», «Гангстерские ученики», «Ангелы ада», «Латинские короли», «Банда 18-й улицы», «Мара Сальватруча» или MS-13, «Нортенос», «Суренос», «Вице-лорды» и другие.

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