Американскую армию захлестнула рекордная волна самоубийств

Вооруженные силы США переживают рекордный всплеск суицида среди военнослужащих. Причем волна сведения счета с жизнью захлестнула все рода войск: морскую пехоту, флот, национальную гвардию и даже резерв вооруженных сил.

Только за одну неделю в сентябре 2019 года с собой покончили три члена экипажа авианосца «Джордж Буш». Число суицидов в войсках выросло с 511 в 2017 году до 541 в 2018. Рост числа самоубийств, с одной стороны, прямое следствие того, что в американской армии создана неблагоприятная и враждебная обстановка для людей, поступающих на службу.

С другой стороны, в армию США приходит значительный процент людей с серьезными психическими отклонениями, однако этот факт намеренно игнорируется или замалчивается ответственными медицинскими службами. Желающих пойти в войска не так уж и много, поэтому нормы проверки психического состояния рекрутов еще менее строгие, чем физического здоровья.

Нельзя сказать, чтобы проблема суицида активно замалчивалась: наоборот, новый министр обороны и практически все американские СМИ бьют тревогу. Однако никаких универсальных рецептов преодоления беспрецедентного «суицидального кризиса» в американской армии так и не придумано.

«Я хотел бы вам сказать, что у нас есть ответ, как предотвратить будущие самоубийства в вооруженных силах. Но у нас нет этого ответа», — признался министр обороны США Марк Эспер.

Сексуальное насилие

Одна из вероятных причин суицидов — небывалый рост количества сексуальных надругательств над женщинами и мужчинами-новобранцами. За последние десятилетия в американской армии было изнасиловано 100 000 мужчин. По статистике за 2014 год 52% жертв сексуального насилия в армии США — мужчины. С 2016 по 2018 год число случаев сексуального насилия в американской армии выросло на 40%. Ситуация усугубляется еще и тем, что примерно 70% всех жертв насилия в американской армии из опасений мести или из чувства стыда предпочитают не сообщать в вышестоящие инстанции и фактически скрывают преступления.

Часто происходит так, что командиры подразделений утаивают информацию о фактах преступлений на сексуальной почве, чтобы не испортить репутацию своих воинских частей в глазах начальства. Именно поэтому проблема приобретает все более шокирующий и неразрешимый характер.

Дедовщина

Не менее важная причина армейских суицидов — практикуемая почти повсеместно дедовщина. Несмотря на наличие специальных служб и ответственных должностных лиц, обилие отчетов и программ по борьбе с дедовщиной, ее уровень не снижается, а наоборот, растет. Иными словами, действия по борьбе с дедовщиной явно недостаточные. Учитывая размеры американской армии, количество психических травм и унижений, которые терпят американские военнослужащие, вряд ли может быть сравнимо с какой-либо другой страной. Стоит отметить, что отсутствие эффективных мер борьбы с дедовщиной приводит не только к росту суицидов, но и к общему разложению армии США, которая стремительно теряет боеспособность.

Напомним, Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что в среде американских ветеранов оказалось очень много алкоголиков и бомжей, которые после демобилизации кончают с собой от безысходности, фактически становясь главными жертвами военной машины США.

Дело в том, что после увольнения вернувшиеся из горячих точек солдаты и офицеры автоматически становятся никому не нужны: ни армии, ни государству, которое они якобы защищали, ни соотечественникам, которые о них даже не знают. Как говорится: «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить». А ведь, находясь на службе, в одночасье ставший никому не нужным «защитник Отечества» вроде бы защищал интересы своей страны, рискуя жизнью и жертвуя здоровьем.

При той плотности военных операций, которые проводят США, американская армия становятся настоящим конвейером, непрерывно выпускающим десятки, если не сотни тысяч перемолотых — искалеченных душой и телом — мужчин и женщин.