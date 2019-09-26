У звезды КВН диагностировали рак на последней стадии

Мурманск, 26 сентября. У участницы команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой диагностировали рак желудка на четвертой стадии, написал ее муж и капитан мурманских квнщиков Сергей Жариков.

«Саркома желудка 4 степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать. Врачи говорят, что опухоль не операбельная», — написал Жариков у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, участница «Сборной Снежногорска» уже начала проходить курс лучевой терапии в Израиле, после него ее пообещали отпустить домой, где она уже начнет делать «химию».

В настоящая время в группе «Международный союз КВН» опубликован пост с призывом пожертвовать деньги на лечение девушки. Сумму, необходимую для лечения, супруг Жариковой не назвал, отметив, что врачи выносят счет по окончанию лечения.

Евгения Жарикова попросила подписчиков группы и друзей помолиться за нее.