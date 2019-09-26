МВФ больше ничего не будет обещать Украине

Запад, в том числе МВФ, ничего больше Украине не будет обещать серьезного. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

МВФ покидает Украину

После двухнедельной работы миссия МВФ покинет Украину без оснований для выдачи рекомендаций, предназначенных совету директоров фонда по поводу заключения с Украиной новой программы кредитования. Это связано с тремя проблемными моментами: вопросы к проекту государственного бюджета на 2020 год, ситуация вокруг «Приватбанка» и возможная смена руководителей Нацбанка. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники, которые знакомы с предварительными итогами работы миссии.

10 сентября миссия МВФ начала свою работу на Украине. Изначально она должна была оценить выполнение украинскими властями требований для получения нового транша по действующей программе. Однако потом стало известно, что стороны вели переговоры о формировании новой кредитной программы.

«По информации агентства, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет не то что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа. Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками «Приватбанка», — говорится в сообщении.

Безнадежная история

Как отметил Андрей Иванов, история с предоставлением Украине денег от МВФ такая же безнадежная, долгая, утомительная и главное бессмысленная, как и предоставление военной помощи от США. Разговоров много, переговоры тянутся бесконечно, а предмет торга составляют какие-то жалкие крохи.

«Если мы посмотрим на суммы, которые МВФ должен предоставить Украине в течение нескольких лет, то речь идет скорее о символическом «вспоможении», нежели о целенаправленной программе развития украинской экономики. При этом требований от МВФ поступает очень много. Там должны разрешить и продажу земли сельхоз назначения, и повысить тарифы, и при этом еще победить коррупцию. Вряд ли в МВФ не понимают, что требования эти абсолютно невыполнимые», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, что коррупционные схемы сегодня позволяют хоть как-то управлять государственной махиной, повышение тарифов народ просто больше не выдержит, а масштабная распродажа всего и вся противоречит интересам украинских олигархов, не говоря уже про рядовых граждан. Зато разговоры о деньгах от МВФ давно стали важным фактором политики. Запад делает вид, что поддерживает «демократические преобразования», а политики в Киеве убеждают свой народ, что эти преобразования действительно идут.

«Только жизнь меняется, бесконечно вешать лапшу на уши невозможно. Украинские политики должны искать новые средства пропаганды. И к тому же, речь, подчеркну, идет о совершенно мизерных суммах. Если мы вспомним сериал «Слуга народа», в котором Зеленский-актер сыграл вымышленного президента Украины, то там очень хорошо показано, что Запад не заинтересован в развитии Украины, а лишь пытается выбить из игры конкурента. И украинцы ведь прекрасно это помнят. И сейчас Зеленскому-президенту предстоит предложить гражданам новый независимый проект развития. При этом прекрасно осознавая, что иностранные силы не помогут ни восстановить экономику, ни побороть коррупцию», — добавил Андрей Иванов.

Сможет ли команда Зеленского сформулировать такой самостоятельный проект? По мнению эксперта, это большой вопрос. Но и другого выхода просто нет. Продолжать вести бесплодные переговоры с МВФ о мелких суммах даже с политической точки зрения больше невозможно. Как и вести переговоры об американской помощи.

«Все же читали сейчас расшифровку беседы Зеленского с Дональдом Трампом. Ощущение, что первый секретарь ЦК Компартии Украины отчитывается перед генсеком ЦК КПСС. Трампа интересовал только сын Джо Байдена, а Зеленский бесконечно благодарил Трампа за какие-то «премудрости» политики. И совсем уж интересно выглядят пассажи Зеленского, что Евросоюз не помогал Украине. Но ведь в этом разговоре наглядно и видны новые тенденции. Запад ничего больше Украине не будет обещать серьезного, а Украина должна искать собственные возможности для развития. Диалог может вестись только на абстрактные отвлеченные темы. Так что тупик в переговорах между Киевом и МВФ вполне закономерен. Он отражает большие изменения в подходах как Запада, так и украинского руководства», — заключил Андрей Иванов.

Ранее депутат Леонид Калашников заявил, что в МВФ очень сильно устали от воровства на Украине, от «безумного уровня» коррупции, которую Киев пока не может побороть. «Если Украина не возьмется за ум, то прогноз для украинской экономики очень плачевный», считает политик.