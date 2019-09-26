Россия будет содействовать диалогу между США и талибами

Москва, 26 сентября. Россия будет работать над тем, чтобы переговоры между США и представителями радикального движения «Талибан»1 (запрещена в РФ) возобновились как можно скорее. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Дипломат отметил, что в настоящий момент сложно говорить о конкретных времени и дате начала переговоров между США и талибами. Кабулов подчеркнул, что обе стороны проявляют желание возобновить переговоры.

«Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее», — добавил Кабулов.

Ранее представители «Талибана» во время визита в Москву выразили готовность к переговорам с США. Официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что обсудил с российскими коллегами в Москве мирный процесс в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.