Москва, 26 сентября. Российские власти призвали Украину прекратить политику героизации националистов, поскольку это является оскорблением памяти их жертв и попыткой переписать историю.

Как сообщает министерство иностранных дел России, особенно активно в этом направлении работает Украинский институт национальной памяти, который публикует фейки, выставляя убийц невинных людей как героев и борцов за независимость Украины.

Так, например, в начале сентября в киевской еврейской библиотеке имени Шварцмана была организована выставка в честь лидеров ОУН-УПА1 (запрещенная в РФ организация) Андрея Мельника и Степана Бандеры. Украинские власти попытались приравнять их к жертвам нацизма, хотя эти люди сотрудничали с фашистской Германией и проводили этнические чистки.

22 августа в городе Самбор Львовской области на еврейском кладбище был открыт памятник членам ОУН-УПА, несмотря на то, что именно украинские националисты осуществляли еврейские погромы. МИД России подчеркнул, что фактически речь идет об установке памятника палачам на могиле их жертв.

Примечательно, что в этом мероприятии участвовали главы так называемой «Православной церкви Украины» (непризнанная в православном мире новая украинская раскольническая церковь), раввин Яков Дова Блаха, представители греко-католической церкви Святослава, посол Канады на Украине, а также канадские военные инструкторы.

«Попытки уравнять жертв нацизма и их убийц не имеют ничего общего с толерантностью и примирением. Призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей», — говорится в сообщении министерства.

МИД России также призвал «заокеанских друзей» Украины руководствоваться здравым смыслом и не поощрять такие мероприятия.

1 Организация запрещена на территории РФ.