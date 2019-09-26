Националисты Украины угрожают Зеленскому переворотом за продажу земли россиянам

Украинские националисты и ветераны АТО потребовали от властей страны внести дискриминационные изменения в законопроект о продаже земли. В частности, они выступают за то, чтобы полностью запретить продажу земель «иностранцам и особенно россиянам». В случае невыполнения своих требований радикалы пригрозили власти массовыми акциями протеста, перекрытием дорог в регионах Украины и даже переворотом. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает из украинской столицы.

Сегодня земельный вопрос является одним из самых горячих и конфликтных в политической повестке Украины. Но пока серьезные экономисты и эксперты пытаются цивилизованно подсчитать возможные плюсы и минусы от открытия украинского рынка земли, «свидомые патриоты» в компании местных аграриев сразу же перешли к угрозам в адрес власти. Причем эти угрозы звучат весомо из уст людей, большинство из которых вы бы ни за что не захотели встретить в темной подворотне.

Как заявил киевским СМИ на пресс-конференции аграрий Сергей Иващук, опубликованный Минэкономразвития Украины законопроект об обороте сельхозземель «прямо противоречит интересам страны и ее народа».

«В тексте законопроекта нет ограничений на присутствие иностранцев в составе учредителей или владельцев компаний, которые смогут покупать землю на Украине, — сказал он. — И мы видим огромную опасность того, что именно представители России, страны-агрессора, в первую очередь воспользуются этой возможностью. Они через офшорные компании, прикрываясь гражданством других стран, будут активно скупать украинскую землю. Мы не можем допустить, что нашу землю задешево скупят иностранцы. А для будущих поколений останется только вывеска от территории».

«Россия скупит здесь все, что только возможно! — кричал, буквально стуча себя кулаком в грудь, «украинский диссидент и политзаключенный», боец карательного батальона «Айдар» Иван Макар. — Мы воевали за нашу землю в Донбассе, кровь свою проливали! А теперь нашу землю скупят россияне и тем самым оккупируют нас! И что тогда прикажете в этой ситуации делать нам, патриотам Украины?!»

Он предложил полностью запретить продажу земли любым юридическим лицам. По мнению Макара, обладать правом покупать землю могут физлица, имеющие гражданство Украины. Причем только те, кто уже обрабатывает эту землю.

«В законопроекте, который зарегистрирован в Раде, прямо заложена лазейка для того, чтобы конечным владельцем украинских земель мог быть любой. Нет сомнений, что таким образом в страну зайдет иностранный капитал, в том числе из России, ведь ограничений-то нет! И это прямая угроза для нашей независимости», — нагнетал обстановку Виктор Шендибило, «ветеран АТО» и по совместительству юрист националистической группировки «Национальный корпус».

Наиболее радикальную позицию высказал Николай Греков, бывший каратель из батальона «Айдар», называющий себя «мэром» донбасского городка Александровска. Он предложил вообще не открывать рынок земли до «окончания войны на Восточном фронте и возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины».

«Мы, ветераны АТО, выражаем свое категорическое «нет» принятию данного закона! Мы говорим «нет» продаже земли иностранцам! Мы не для того воевали в Донбассе, чтобы наша земля досталась противнику, — орал каратель Греков. — Сегодня мы обязаны не допустить, чтобы земля, за которую ребята пролили кровь, слезы, досталась России!»

Свой вклад в дискуссию внес Богдан Ходаковский, лидер националистического движения «Традиция и порядок», замешанного в целом ряде грязных силовых акций в Киеве. Он призвал все патриотические организации «присоединиться к дискуссии по открытию рынка земли и альтернативам этого шага».

«В 2014–15 годах, когда мы пошли защищать Украину, наши аграрии помогали нам, поддерживали нас, как могли. Поэтому сейчас мы тоже готовы участвовать в сопротивлении принятию этого закона, готовы помогать аграриям защищать украинскую землю, — заявил Ходаковский. — Если наши требования не будут услышаны властью, мы развернем масштабные акции протеста по всей стране! Мы готовы перекрывать дороги в регионах, организовывать уличные демонстрации и т. д. Мы будем доносить свою позицию до власти до тех пор, пока она не будет учтена и услышана!»

«Если мы не будем услышаны, то готовы выходить на акции протеста, — поддержал его Греков. — Мы выйдем и к кабинету министров, и к офису президента, и к Верховной раде! И я обращаюсь ко всем депутатам Рады: не допустите принятия данного закона! Не допустите продажу земли иностранцам! Остановите данный вопрос до возвращения наших территорий под юрисдикцию Украины и до окончания и полной победы в войне!»

Стоит заметить, что национал-радикалы подняли «волну» против скандального закона об открытии рынка земли заранее. То есть тогда, когда документ еще не принял окончательного вида и даже не начал рассматриваться Верховной радой. Они намеренно делают акцент на том, что «все земли скупят россияне», чтобы повлиять на команду Владимира Зеленского и ввести в закон соответствующий дискриминационный запрет. Никому из них не приходит в голову, что ни один крупный российский агрохолдинг не захочет рисковать своими деньгами, вкладывая их в нестабильную украинскую экономику.

Подобная активность радикалов демонстрирует еще один печальный факт. Действующая украинская власть пока что слишком открыта и податлива к требованиям «патриотической общественности». Один из националистов сообщил, что на днях встречался с Зеленским после того, как он и его подручные устроили перед офисом президента «акцию по другому вопросу». Теперь, видя доступность власти, националисты намерены выдвигать к ней все новые и новые требования в надежде на то, что «команда Зе» не захочет с ними ссориться и пойдет навстречу по всем пунктам требований.

По мнению экспертов, угрозы со стороны национал-радикалов не пустой звук для нынешней власти. Владимир Зеленский и его команда после удачного обмена заключенными с Россией 7 сентября и снятия неприкосновенности с депутатов Рады имеют высокий рейтинг среди жителей Украины (более 70%). Однако даже его может не хватить для того, чтобы спокойно и без проблем открыть украинский рынок земли для инвесторов. Похоже, проблемы с радикалами и «патриотами» гарантированы «команде Зе» в любом случае. И, как считают аналитики, выйти из этой ситуации без потерь Киеву не удастся.