Синоптики рассказали, когда смогут давать верные прогнозы осадков на долгий срок

Москва, 26 сентября. Синоптики пока не могут верно прогнозировать выпадение осадков в долгосрочном периоде, однако такая возможность вполне может появиться в ближайшие годы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

Он объяснил, что для того, чтобы уверенно прогнозировать осадки, необходимо подключать информацию об океане. В настоящее же время специалисты составляют прогнозы, основываясь лишь на атмосферных циркуляциях, когда нужно представлять циркуляцию вод океана.

«Сейчас ведутся интенсивнейшие исследования (…), идет накопление данных. Помимо этого надо создавать общую модель», — добавил Вильфанд.

По его словам, такую модель могут создать уже в конце этого года или в 2020 году.

Ранее Вильфанд предупредил, что с октября текущего года по март следующего в России будут наблюдаться температурные аномалии. Более подробный прогноз на этот период Гидрометцентр планирует дать 30 сентября.

Синоптики также рассказали, как адаптироваться к осени с ее пасмурной погодой и заморозками. Специалисты отметили, что в это время года у многих людей снижается умственная работоспособность, чувствуется упадок сил, усталость. Поднять настроение, по их словам, поможет зарядка, а прийти в тонус можно посредством витаминного курса и свежевыжатых соков. С сезонным гриппом эксперты посоветовали бороться при помощи вакцинации.