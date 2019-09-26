В Киеве предрекли Украине дефолт без новых траншей МВФ

Киев, 26 сентября. Украинскую экономику ждет дефолт, если Киев не пересмотрит векторы развития народного хозяйства страны. К обрушению экономики может привести и позиция Международного валютного фонда, который не планирует предоставлять киевским властям новые кредиты. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По словам украинского политолога, главной причиной недовольства миссии МВФ является недостаточное сокращение государственных расходов на Украине. При этом возможности сокращать их и дальше у страны нет.

«Что резать? Финансирование вооруженных сил? Будут обвинения в предательстве. Социальных программ? Образования? Здоровья? Они и так сокращены. Это достаточно непопулярные решения, которые отразятся на рейтинге [президента Украины Владимира] Зеленского», — предположил Золотарев.

В свою очередь МВФ анализирует, способен ли должник оплачивать долги.

«Если нет роста экономики — сокращайте расходы», — объяснил логику МВФ эксперт.

На будущий год Киевом было запланировано получить кредит на пять миллиардов долларов у МВФ, отметил политолог. Эти деньги необходимы для того, чтобы Украина не попала в состояние дефолта, чтобы она была способна выплачивать долги.

«Без этих денег, конечно, будет достаточно трудная ситуация. Тогда придется принимать непопулярные решения. Если МВФ не даст денег — будут выжимать из украинцев. Зеленский очень хорошо понимает, что тут его рейтинг может серьезно упасть вниз», — указал собеседник ФАН.

Главная причина того, что президент Зеленский не похож на своего персонажа Голобородько из сериала «Слуга народа» и «не посылает к черту МВФ» заключается в том, что логика нынешних властей не отличается от их предшественников, признал политолог.

«Они думают, где еще занять денег, вместо того, чтобы придумать, как Украине их заработать», — рассуждает Золотарев.

В мире же в настоящее время «экономический эгоизм правит бал», считает украинский политолог. В качестве примера он привел экономическую политику нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который активно возвращает производство в США.

«Если кардинально не изменится экономическая политика Украины так, чтобы мы могли что-то зарабатывать и увеличивать внутренний спрос — вопрос дефолта будет лишь вопросом времени», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что миссия МВФ покидает украинскую столицу без оснований рекомендовать совету директоров фонда заключить с Украиной новую программу кредитования. Об этом сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на собственные источники.

Миссия МВФ на Украине началась 11 сентября. Официальные итоги миссии будут подведены 27 сентября.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что МВД и подобные ему организации должны умереть. Он пояснил, что их методы работы давно неэффективны.