Около 30 человек погибли под завалами золотого рудника в Чаде

Нджамена, 26 сентября. По меньшей мере 30 человек погибли в результате обрушения золотого рудника в Чаде. Об этом сообщило AFP со ссылкой на министерство обороны республики.

По данным агентства, трагедия произошла в ночь с понедельника на вторник. Рудник располагается в провинции Тибести в северной части страны на границе с Ливией. Агентство сообщило, что на рудниках работают сотни людей, они устроены нелегально.

В настоящий момент в северной части Чада объявлено чрезвычайное положение из-за продолжающейся межобщинной борьбы. Группировки борются за плодородные земли и доступ к водным ресурсам.

В конце августа текущего года власти Чада приняли решение закрыть границы с Ливией, Суданом и ЦАР по соображениям безопасности. Власти страны намерены усилить контроль за передвижениями через границы для стабилизации ситуации в республике. Ситуация в Чаде заметно обострилась из-за экстремистских группировок, повстанческих формирований, которые грабят людей, захватывают заложников и совершают террористические акты.