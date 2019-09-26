Нефтегазовый форум «Smart Oil & Gas 2019» стартовал в Петербурге. ФАН-ТВ

К таким выводам пришли на V Федеральном ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России «Smart Oil & Gas 2019», который стартовал в Санкт-Петербурге.

В этом году форум собрал более 500 участников и 30 экспонентов. Мероприятие проводится уже в пятый раз. Главной темой стала цифровая трансформация нефтегазовой индустрии.

За последние четыре года ИТ-форум нефтегазовой отрасли России зарекомендовал себя уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам ИТ и промышленной автоматизации в нефтегазовой отрасли РФ, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ- проектов с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях новой политической и экономической ситуации.

«Чем, мне кажется, форум отличается от ряда других, наверное это три черты: первое — это практичность. Вы знаете, что существуют форумы и в России, и зарубежном, в России, например, Тюменский форум, где много внимания уделяется теории, политике. Здесь этого всего нет, здесь собрались действительно гуру, эксперты, которые будут говорить о том, а как применять, поэтому практичность — это одна из отличительных черт. Вторая черта форума — это наша системность и третья отличительная черта — это огромная перспектива», — сказал Кирилл Кравченко, заместитель гендиректора по оргвопросам ПАО «Газпром нефть».

По мнению Кирилла Кравченко, все проекты, представленные на полях форума, имеют большой потенциал в будущем. К примеру эффект от цифрового бурения измеряется миллиардами долларов.

Приглашенный гость из Индии Арун Кумар Ранганатан, ассоциированный вице-президент и глава предметной группы консалтинга в области энергетики компании Infosys рассказал, что К 2024 году расчетная стоимость литий-ионного аккумулятора для электромобиля упадет ниже 100$, а к 2028 году продажи электронных транспортных средств превзойдут продажи традиционных автомобилей. Рост электромобилей в свою очередь вызовет спад спроса на нефть и приведет к падению цен на нее. Также упадет мировое производство угля и атомной энергии. Азия подтолкнет спрос на газ, и Китай станет крупнейшим импортером в мире к 2022 году.

«К 2028 году продажа электромобилей превзойдут продажи традиционного автотранспорта. Это повлияет на индустрию. Мы понимаем, что рост числа электромобилей в итоге приведет к спаду спроса на нефть, и как индустрия будет с этим справляться, поскольку цены на нефть продолжат снижаться. В ближайшие несколько лет цена на нефть упадет еще на 10–15%. Это серьезно повлияет на нефтегазовую сферу», — сказал Арун Кумар Ранганатан, вице-президент компании Infosys.

Более 30 экспонентов на стендах форума представили новейшие разработки этой отрасли, среди них 3D-моделирование строительных объектов, система наблюдения за строительными объектами, позволяющая вести детальное наблюдение даже со смартфона.

Руководитель по внедрению группы компаний «Т8 сенсор» Владимир Леднев представил распределительный волоконно-оптический акустический сенсор «Дунай». Он осуществляет мониторинг и диагностику трубопроводов транспортной инфраструктуры.

«Мы можем осуществлять мониторинг охранной зоны, таким образом предотвращать различные аварии на магистральных газопроводах, нефтепроводах, связанных с несанкционированным действиями. Во-вторых, можем осуществлять мониторинг опасных промышленных объектов газопроводов, путепроводов на предмет утечек, деформаций, разломов. Оборудование и программное обеспечение производится и разрабатывается нашей компанией — это полностью отечественная разработка и производство», — отметил Владимир Леденев, руководитель по внедрению, компания «Т8 сенсор».

Нейросеть анализирует информацию с датчиков, устройство может контролировать до 100 км оптоволокна, улавливая активность в охранной зоне. Эта система уже применяется в аэропорту Домодедово, в «Газпром трансгаз Уфа» и в некоторых корейских компаниях.

Форум продлится до 27 сентября.