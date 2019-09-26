Арестованный кандидат в президенты Туниса примет участие в теледебатах из тюрьмы

Тунис, 26 сентября. Власти Туниса готовы разрешить кандидату в президенты Набилю Каруи, который находится под стражей, принять участие в телевизионных дебатах со своим оппонентом Каисом Саидом.

Генеральный директор Государственного тунисского телевидения Саад аль-Дахиш сообщил, что с судебными органами уже связались, чтобы получить разрешение для Каруи участвовать в дебатах. По его словам, Каруи может принять участие в теледебатах из тюрьмы, передает Anadolu.

Набиль Каруи был арестован в августе 2019 года в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств. Ранее он проходил свидетелем по этому делу, однако незадолго до начала избирательной кампании получил статус подозреваемого.

15 сентября в Тунисе состоялся первый тур досрочных президентских выборов. Совладелец телеканала Nessma TV Набиль Каруи набрал 15,6% голосов избирателей. Профессор права и эксперт по конституции Каис Саид набрал 18,4% голосов. Они вышли во второй тур выборов, который состоится 13 октября.

Изначально выборы президента Туниса должны были состояться в ноябре, однако их перенесли на более ранний срок из-за смерти главы республики Беджи Каида ас-Себси.