Найдена лазейка в запрете курения на балконах

Москва, 26 сентября. В новых правилах противопожарной безопасности нет прямого запрета курения на балконах. Об этом сообщил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

«В новых правилах сказано о запрете открытого огня на балконах, а зажженная сигарета не является открытым огнем», — рассказал эксперт агентству URA.RU.

По мнению Королева, новые правила в первую очередь коснутся «алкоголиков, которые жарят шашлыки на лоджии».

Напомним, ранее российское правительство одобрило обновленные требования к противопожарной безопасности. Согласно этим правилам, на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц запрещено использовать открытый огонь, передает «ФедералПресс». Теперь россияне не смогут готовить шашлык или зажигать свечи на балконах. Уточняется, что ограничения не коснутся мест, которые специально оборудованы для курения.

Кроме того, новые правила противопожарной безопасности обяжут кинотеатры до начала сеанса инструктировать зрителей насчет их действий в случае пожара. Также требования коснутся больниц — теперь основная часть палат для детей и тяжелобольных пациентов должна располагаться на первом этаже медицинского учреждения. Новые правила начнут действовать 1 октября 2019 года, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в России могут ввести полный запрет на продажу электронных сигарет. Как отметила в интервью Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Татьяна Соломатина, «это бизнес на жизни россиян».