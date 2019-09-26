На круглом столе Национального центра назвали эффективные методы поиска пропавших детей

Южно-Сахалинск, 26 сентября. Более шести тысяч детей пропали и были объявлены в федеральный розыск в России в прошлом году. Участники прошедшего в Южно-Сахалинске круглого стола, посвященного проблеме поиска несовершеннолетних, заявили, что эффективность существенно возрастает в случае совместной работы общественных, государственных организаций и правоохранительных органов.

В дискуссии, посвященной проблеме поиска пропавших детей, приняли участие представители органов власти, волонтеры региональных подразделений Национального центра на Сахалине и в Красноярском крае, сотрудники полиции и Следственного комитета РФ.

В ходе обсуждения исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина представила статистику о количестве пропавших несовершеннолетних детей в стране.

«За 2018 год в России пропали и были объявлены в федеральный розыск 6440 ребят. К счастью, большинство из них нашлись. Участились случаи ухода из дома и социальных учреждений ребят младшего школьного возраста — от семи до девяти лет. При этом на Сахалине ситуация выглядит лучше, чем во многих других регионах России, — сказала Мизулина.

Для сокращения случаев пропажи детей необходимо усилить профилактическую работу, активно привлекать психологов и социальных работников для общения с несовершеннолетними, подчеркнула она.

Участники круглого стола также сошлись во мнении, что эффективность поисковой деятельности существенно возрастает, если общественные, государственные организации и правоохранительные органы совместно работают в сфере поиска несовершеннолетних. Они также высоко оценили работу волонтеров, которые «действуют по зову сердца».

«Каждая спасенная жизнь — это во многом ваша заслуга», — подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

На данный момент более 60 волонтеры на постоянной основе помогают искать пропавших людей на территории Сахалинской области. Все они проходят специальные курсы подготовки, в том числе принимают участие в учениях Национального центра, которые проводят опытные инструкторы Российского университета спецназа.

По словам руководителя сахалинского подразделения Национального центра Евгении Тучковой, налажено сотрудничество со всеми структурами. Волонтеры рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с правоохранителями, добавила представитель организации.

«Взаимодействие со всеми структурами у нас в целом налажено, волонтеры очень благодарны за сотрудничество. Поэтому мы предлагаем совместно составить план профилактических работ на год вперед», — сказала Евгения Тучкова.

Помимо традиционных методов поиска, сегодня волонтеры активно используют информационные технологии, чтобы найти пропавших людей. Руководитель территориального подразделения Национального центра в Красноярском крае Оксана Василишина отметила, что волонтеры рассылают в социальных сетях и мессенджерах ориентировку с фотографией пропавшего человека.

«У нас был случай, когда девушку, в течение девяти лет официально считавшуюся погибшей, удалось найти за три дня, после распространения ориентировки Интернете», — сказала Василишина.

Подводя итоги встречи, участники приняли решение разработать алгоритмы эффективного взаимодействия при поиске несовершеннолетних и для профилактики уходов детей из дома и социальных учреждений.