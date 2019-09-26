Врач-геронтолог объяснил, как замедлить старение

Москва, 26 сентября. Свое тело надо любить, и важно, чтобы замедлитель процессы старения, следить за своим состоянием, заметил кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев.

Он рассказал, что в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии пройдет форум «Продуктивное долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез», на котором будут обсуждать вопросы старения. По словам Мамаева, эта проблема остается одной из самых сложных. Именно поэтому за ее решение должны взяться люди самых разных специальностей, в том числе социологи, психологи, биологи, химики, физики.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Мамаев заявил, что «наиболее эффективные средства связаны с поднятием защитных систем организма».