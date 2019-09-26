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Врач-геронтолог объяснил, как замедлить старение

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Врач-геронтолог объяснил, как замедлить старение

Москва, 26 сентября. Свое тело надо любить, и важно, чтобы замедлитель процессы старения, следить за своим состоянием, заметил кандидат биологических наук, геронтолог, сотрудник Института биохимической физики РАН Валерий Мамаев.

Он рассказал, что в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии пройдет форум «Продуктивное долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез», на котором будут обсуждать вопросы старения. По словам Мамаева, эта проблема остается одной из самых сложных. Именно поэтому за ее решение должны взяться люди самых разных специальностей, в том числе социологи, психологи, биологи, химики, физики.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» Мамаев заявил, что «наиболее эффективные средства связаны с поднятием защитных систем организма».

«Мы очень ранимые, нас очень легко сломать, и поэтому природа вложила в нас огромное количество защитных систем — их нужно знать, им нужно помогать», — сказал эксперт, обратив особое внимание на то, что сегодня «есть определенные средства, но их необходимо тщательно изучать».

Врач-геронтолог объяснил, как замедлить старение

Собеседник издания объяснил, что процесс старения начинается с 15 лет, а видимые изменения наблюдаются с 30 лет. У женщин, к примеру, появляются первые морщины — кожа теряет эластичность. А мужчины становятся куда более хрупкими. Валерий Мамаев посоветовал добавлять в рацион «определенные микроэлементы, антиоксиданты, но соизмеримо с состоянием организма, которое определяет геронтолог».

«И, разумеется, все функции нашего тела должны работать, потому что именно так они сами себя восстанавливают», — подчеркнул специалист, отметив, что нельзя пренебрегать и полноценным сном.

Врач-геронтолог объяснил, как замедлить старение

Как заметил эксперт, свое тело нужно любить и ухаживать за ним «как за любимой машиной: вовремя убирать неполадки, иначе все пойдет вразнос». Он обратил внимание на то, что каждый организм стареет по-своему.

«В этом, кстати, причина того, что никогда не появится никакой волшебной таблетки от старости, которая подходит всем. Важно определить слабую точку — именно на нее придется первый удар. У кого-то это суставы, у кого-то мозг», — объяснил Мамаев.

По его словам, в человеческом теле есть два начала: одно — постоянное изменение и совершенствование, другое — сохранение базовых ценностей, которые уже получены.

«Женщины реализуют в себе сохранение, мужчины — совершенствование. Так что не нужно удивляться, что женщина начала стареть раньше, — мужчина ее догонит, и все усреднится», — резюмировал собеседник издания.

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