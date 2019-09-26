Дело подозреваемого в педофилии оренбургского священника передано в ГСУ СК России

Оренбург, 26 сентября. Дело оренбургского священникам Николая Стремского передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия», «Изнасилование» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Следствие также обвинило взрослую дочь Стремского Елену и ее супруга Виктора Щербакова в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.

По версии СК РФ, с января по август 2018 года священник неоднократно совершал развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек, а также изнасиловал одну из них. В августе 2018 года Елена Стремская и Виктор Щербаков заперли трех детей в гараже и удерживали там длительное время. Все подозреваемые в настоящий момент арестованы.

«По уголовному делу к настоящему моменту признаны в качестве потерпевших семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским. Приняты меры по оказанию им психологической помощи и изоляции от возможного негативного воздействия» — сообщает СК РФ.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области окажут помощь приемным детям священника. Отметим, что Николай Стремский является главой религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия». Он воспитывает около 80 приемных детей. Как рассказали ФАН в Оренбургской епархии РПЦ, священнослужитель был арестован до 12 ноября.