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Африка

Армия ЦАР вернулась в Бриа после многих лет отсутствия

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Армия ЦАР вернулась в Бриа после многих лет отсутствия

Банги, 26 сентября. Вооруженные силы Центральноафриканской республики объявили о возвращении в Бриа после многих лет отсутствия, сообщил Lengo Songo в Twitter.

Власти ЦАР возобновили развертывание войск в провинциях республики после второго этапа бесплатной поставки российского оружия в Банги. Россия поставляет оружие и боеприпасы ЦАР на основе двустороннего соглашения между главами государств и министрами обороны.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера призвал к полной отмене эмбарго на поставки оружия в страну. Ранее Совет Безопасности ООН единогласно одобрил первое послабление эмбарго на поставки оружия в ЦАР.

Согласно введенному эмбарго, любые поставки оружия и боеприпасов в африканскую страну могут осуществляться только с согласования комитета СБ ООН.

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