Два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над Москвой

Москва, 26 сентября. Пассажирские самолеты авиакомпаний Swiss и NordStar едва не столкнулись в небе над Москвой. Источник Федерального агентства новостей в Росавиации сообщил, что на данный момент никакая комиссия по факту произошедшего не назначалась.

Как стало известно, трагедии удалось избежать благодаря срабатыванию системы TCAS, которая предупреждает пилотов об угрозе столкновения в воздухе с другим самолетом. Экипаж доложил о срабатывании системы, а не об угрозе реального сближения двух лайнеров в небе.

«Это система предупреждения опасного сближения самолетов срабатывает не только при реальном сближении, но и при изменении скорости, например, и так далее, — пояснил собеседник ФАН. — Реальное сближение возможно доказать только после назначения комиссии, которая проведет расследование и сможет подтвердить, что такое сближение было».

По данным источников агентства в Росавиации, никакая комиссия не назначалась.

По информации агентства городских новостей «Москва», угроза столкновения была между лайнером авиакомпании Swiss, который летел из Женевы в Москву, и самолетом компании NordStar, который выполнял рейс из Москвы в Закинтос.

Системы TCAS сработала на одном из самолетов в районе Москвы. Самолет находился в Московской зоне Единой системы организации воздушного движения.

В четверг пришло сообщение, что на борту Airbus A320, который летел из Гамбурга в Москву, скончался пассажир. Пожилой мужчина являлся гражданином США.