Буланова пригрозила «будущему мужу»

Москва, 26 сентября. Эстрадная певица и телеведущая Татьяна Буланова, комментируя очередной появившийся в Сети лайфхак, случайно проговорилась о скором замужестве. По крайней мере, именно так расценили фанаты сообщение артистки.

В социальной сети Instagram вокалистка опубликовала забавный совет, согласно которому человек, если взять его за мизинец, расскажет все свои тайны.

«Ну, будущий муж, держись!» – пригрозила Буланова.

Подписчики артистки тут же решили, что певица вновь собралась замуж. В комментариях появились десятки сообщений с вопросами о женихе, свадьбе и дате бракосочетания. Буланова поначалу игнорировала сообщения, а затем удалила свой комментарий к картинке.

Отметим, что артистка дважды была замужем. Первым ее супругом стал звукорежиссер и продюсер группы «Летний сад» Николай Тагрин. Брак продлился 13 лет. Со вторым мужем Буланова прожила 11 лет, им стал футбольный тренер Владислав Радимов. В обоих браках певица родила сыновей.

В 2016 году Буланова и Радимов оформили развод, но продолжили жить вместе. Ранее в интервью певица призналась, что не может избавиться от бывшего мужа. Исполнительница надеется, что вскоре экс-супруг будет жить отдельно. Буланова подчеркнула, что искренне желает Радимову счастья и надеется, что он еще встретит «прекрасную женщину и построит семью».

В СМИ также появлялась информация, что вокалистка обратилась в суд, чтобы взыскать алименты с бывшего мужа, сама артистка эти слухи впоследствии опровергла.