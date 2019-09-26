Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на публикацию его разговора с Трампом

Москва, 26 сентября. Российская телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о публикации текста его телефонных переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидал увидеть полную стенограмму его переговоров с Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, он предполагал, что Белый дом опубликует только реплики Дональда Трампа, отметив, что не давал своего согласия на публикацию стенограммы переговоров.

Телеведущая Ольга Скабеева иронично отреагировала на заявление Зеленского, отметив, что публикация полной стенограммы свидетельствует о том, что мировые лидеры не считают украинского президента важной фигурой, а его мнение никого не волнует.

«То есть Зеленский искренне верил, что мир никогда не узнает, как он пресмыкается перед Трампом, называет его «мой учитель» и наезжает на Меркель», — написала Скабеева в Telegram.

Кроме того, телеведущая назвала троллингом заявление главы Белого дома, предложившего обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что глава Белого дома в ходе телефонных переговоров с Зеленским потребовал от украинского лидера инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который являлся членом совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings.

Позднее Джо Байден, который может стать основным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах в США, призвал Белый дом обнародовать полную расшифровку телефонного разговора с Зеленским.

25 сентября администрация президента США опубликовала расшифровку телефонного разговора Трампа с Зеленским. В ходе переговоров Трамп заявил, что «было бы здорово», если бы Зеленский изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. В свою очередь Зеленский пообещал изучить детали данного дела, отметив, что расследование в отношении Хантера Байдена будет максимально открытым. В этот же день Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа.