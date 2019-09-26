Волков обманом зазывает людей на митинг 29 сентября, спекулируя на ситуации с Устиновым

Мосгорсуд принял решение отложить рассмотрение апелляции по делу Павла Устинова на 30 сентября. Причина — в технических неполадках, однако команда Алексея Навального использовала это для привычной подтасовки фактов и призыва к участию в митинге.

Сегодня в Мосгорсуде должно было пройти рассмотрение жалобы на приговор 23-летнему актеру Павлу Устинову. Однако из-за технических неполадок, помешавших просмотру видео с митинга, заседание пришлось отложить. На просмотре ролика настаивали обе стороны, что доказывает его необходимость для принятия решения. Перенос рассмотрения жалобы на следующий понедельник, 30 сентября, устроил всех.

Тем временем правая рука Навального Леонид Волков опубликовал твит, где уверяет, что апелляция по Устинову будет рассмотрена по итогам митинга 29 сентября. По мнению Волкова, судья планирует заменить Устинову реальный срок условным. Некоторым этот приговор может показаться излишне суровым. Тогда к горстке оппозиционных активистов, живущих протестами и посещающих любые митинги — от экологических до феминистических, прибавились бы заступники Устинова, поэтому приговор будут выносить после митинга.

Фактически технические проблемы и перенос заседания лишили навальнистов надежды вывести на акцию больше людей, а значит, и возможности рассчитывать на щедрое спонсирование западных кураторов. Терять выдавшийся шанс не хочется, поэтому Волков пытается убедить россиян посетить митинг 29 сентября. К счастью, судебная система от митингов не зависит, и решение будет принято на основании материалов дела после всестороннего изучения.

Напомним, ранее Устинов отчетливо дал понять, что не принимал участия в митинге навальнистов и ничем им не обязан. Он рассказал, что был задержан случайно, когда ждал друга у метро. Кроме того, Устинов отметил, что благодарен общественности и в особенности своему преподавателю Константину Райкину, выразившим несогласие с решением суда. О Навальном и Соболь не было сказано ни слова.

Это не первый случай за последнее время, когда россиянам приходится опровергать свою связь с Алексеем Навальным. Ранее многие кандидаты «Умного голосования», выбранные блогером как самые перспективные, вынуждены были объяснять, что ничем не обязаны «ФБК». Об этом заявляли Сергей Митрохин, Магомет Яндиев и другие. Причина — в репутации Навального, испорченной многочисленными махинациями, а также в отсутствии реального влияния «Умного голосования» на выбор россиян.