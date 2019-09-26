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Песков прокомментировал вопрос о переносе «Формулы-1» из Сочи в Петербург

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Песков прокомментировал вопрос о переносе «Формулы-1» из Сочи в Петербург

Москва, 26 сентября. Вопрос о переносе гонки «Формула-1» из Сочи в Санкт-Петербург не обсуждался. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация, что гран-при России может пройти в Петербурге, а не в Сочи. Песков прокомментировал эту информацию, отметив, что возможность изменения города проведения «Формулы-1» президент России Владимир Путин не обсуждал с руководством гонки.

«Этот вопрос не стоит на повестке», — отметил Песков

Напомним, ранее СМИ сообщили, что семикратный чемпион гонок «Формула-1» Михаэль Шумахер, получивший зимой 2013 года серьезную травму головы, вышел из комы и пришел в сознание. По последним данным, Шумахер был доставлен в кардиологическое отделение одной из парижских больниц.

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