Донецк, 26 сентября. Бойцы Донецкой Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат 35-й бригады ВСУ, который корректировал обстрелы украинской армии на донецком направлении, сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

Армия ДНР показала, как ВСУ бомбят Донбасс с беспилотника. Пресс-служба УНМ ДНР опубликовала видео, которое было сделано с дрона ВСУ. На ролике видно, как сброшенная с БПЛА граната летит вниз на территорию, где расположены гражданские объекты.

«Хорошо, что та не взорвалась, — комментируют видео создатели телеграм-канала Inside Donetsk, — а БПЛА спустя 15 минут сбили».

Ликвидацию украинского беспилотника подтвердили в Народной милиции ДНР.

«За прошедшие сутки противник потерял очередной беспилотный летательный аппарат типа «Фантом», который военнослужащие (Николая) Паласа из 35-й бригады пытались использовать для корректировки огня по территории нашей республики», — говорится в сообщении военного ведомства ДНР.

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народные Республики — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против мирных жителей. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли минимум 13 тысяч человек. Обстрелы ВСУ продолжаются по настоящее время.