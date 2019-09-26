Власти Судана арестовали 13 торговцев людьми на границе с Ливией

Хартум, 26 сентября. Правоохранительные органы Судана арестовали на границе с Ливией 13 человек, которые занимались торговлей людьми и перевозкой нелегальных мигрантов. Пятеро из них оказались уроженцами Ливии, еще семеро — выходцы из Судана.

Кроме того, Силы быстрой поддержки (RSF) арестовали 120 нелегалов, которые направлялись в Ливию. Среди них оказались суданцы, эфиопы, чадийцы и ливийцы.

«Военизированные формирования заявили, что им удалось освободить девять суданских семей, удерживаемых в заложниках иностранными торговцами людьми, чтобы потребовать выкуп в обмен на их освобождение», — сообщает Sudan Tribune.

Отметим, что первоначально RSF была создана для противостояния вооруженным группировкам в Дарфуре, однако после установления мира в этом районе организация была переориентирована на борьбу с торговлей людьми и наркотиками.

Судан считается одним из мировых центров незаконной миграции. Многие маршруты контрабандистов проходят через эту страну, а также через Ливию и Египет — в Европу. В 2014 году власти Судана ужесточили наказание за торговлю людьми. Теперь уличенных в этом преступников ждет наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.