Спор о политике обернулся потерями для украинских силовиков в Донбассе

Донецк, 26 сентября. Боевики националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ) и военнослужащие 59-й бригады Вооруженных сил Украины устроили под Горловкой перестрелку. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе поселка Новолуганское. В перестрелке приняли участие пять человек, причиной конфликта стали споры о политическом курсе Украины, указали в НМ ДНР.

Бойцы при этом были в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве. Разговор о политике обернулся потерями для украинских силовиков.

«В результате перестрелки между боевиком полка «Азов» и военнослужащими 59-й бригады (…) один человек погиб, двое ранены», – говорится в сообщении.

Напомним, на Украине с 2014 года идет гражданская война. Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий в Донбассе, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Как не раз сообщали представители республик, конфликты в рядах украинской армии не редкость. Буквально на днях десантники и бойцы пехоты ВСУ устроили массовую драку, в результате которой пострадали 15 человек. Причиной конфликта в 46-й бригаде, которую недавно доукомплектовали бойцами из других подразделений, стала бытовая ссора.

А ранее украинские минометчики открыли огонь по своей же диверсионно-разведывательной группе в Донбассе, в результате чего один боец скончался, трое получили осколочные ранения.