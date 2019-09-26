Госдума и Минфин обсудят обеспечение жильем детей-сирот

Вопрос о выполнении обязательств регионов по обеспечению жильем детей-сирот в рамках рабочей группы обсудят Госдума и Минфин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сегодня в Госдуме проходит обсуждение исполнения федерального бюджета за 2018 год.

«Антон Германович, вопрос (об обеспечении жильем детей-сирот. — Прим. ФАН), конечно, непростой, но и требующий решения безотлагательно. У нас практически во всех регионах есть большое количество судебных решений, стоимость которых десятки миллиардов», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к министру финансов России Антону Силуанову.

В связи с этим было бы правильно выработать предложения, отметил спикер нижней палаты парламента.

«Давайте откровенно скажем — регионы не решат эту проблему самостоятельно. Регионы, у которых бюджет-донор, — да, имеют резервы для решения этих проблем, а регионы-реципиенты — откуда они решат?» — добавил Володин.

По его словам, данная проблема касается десятков тысяч детей-сирот и должна быть рассмотрена в ближайшее время.

«Давайте мы вот по таким сложным вопросам договоримся с Минфином, создадим рабочие группы и постараемся до рассмотрения бюджета на следующий год выйти с предложениями».

Силуанов, в свою очередь, инициативу поддержал и отметил, что у правительства есть план действий, но министерство готово к выработке совместных планов.