Силуанов рассказал про рост российской экономики

Москва, 26 сентября. Темпы роста экономики в прошлом году были самыми быстрыми с 2012 года. Об этом при обсуждении в Госдуме отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Несмотря на наметившийся во второй половине 2018 года спад мировой экономики за прошлый год мы получили темпы роста экономики в размере 2,3%», — рассказал он.

Силуанов отметил, что данный показатель отстает от желаемой динамики развития.

«Тем не менее эти темпы являются самыми высокими, самыми быстрыми за период с 2012 года и в два раза превышают среднегодовые темпы за последние 10 лет», — уточнил министр.

Реальная заработная плата за прошлый год выросла на 8,5%, реальные денежные доходы увеличились на 1,1%, добавил он.

По сравнению с 2014 годом зависимость от нефти и газа снизилась, а федеральный бюджет впервые с 2011 года исполнен с профицитом — 2,6% ВВП, напомнил Силуанов.