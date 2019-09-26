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Экономика

Силуанов предложил реструктуризировать долги регионов России перед бюджетом

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Силуанов предложил реструктуризировать долги регионов России перед бюджетом

Москва, 26 сентября. Стоит рассмотреть вопрос о реструктуризации долгов российских регионов перед бюджетом. Такую позицию при обсуждении в Госдуме отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год озвучил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы готовим предложения по облегчению долга, бремени по возврату кредитов перед Российской Федерацией», — заявил он.

По словам Силуанова, на следующий год субъекты Российской Федерации должны вернуть 75 млрд рублей бюджетных кредитов. 

«Предложение — давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в инфраструктуру, в новые проекты, которые реализует регион», — подытожил министр.

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