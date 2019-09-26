Психологи МЧС рассказали, чем делятся россияне по телефону «горячей линии»

Горячая линия МЧС открывается сразу после чрезвычайного происшествия на территории России или в любой точке мира там, где могут оказаться россияне. Но и в другие дни, в любое время суток номер Центра экстренной психологической помощи МЧС может набрать любой русскоговорящий человек и анонимно поделиться своими переживаниями. Психологи МЧС России рассказали Федеральному агентству новостей, с какими проблемами звонят на телефон экстренной психологической помощи россияне.

Специалисты отдела дистанционного консультирования помогают людям, оказавшимся в кризисной ситуации. В те моменты, когда человек не справляется сам. Когда он не готов делиться проблемами ни с кем из знакомых, когда никто из этих знакомых не готов помочь. Когда он решил, что не хочет жить дальше, но в последний момент решился позвонить психологу. Тогда приветствие в трубке «Телефон экстренной психологической помощи МЧС России, я вас слушаю» может спасти его.

В команде профессиональных психологов отдела дистанционного консультирования работает 12 человек в сменном графике по 12 часов, круглосуточно и ежедневно. Сегодня специалистов телефона экстренной психологической помощи МЧС России практически ничем не поставить в тупик: нет такой темы, которая не попала бы в составленный за годы работы специальный «кодификатор».

«С каждым звонком мы не только помогаем людям, но сами учимся, — говорит начальник отдела Елена Варфоломеева. — Встреча с каждым человеком уникальна, с какой проблемой он бы ни обращался: развод, построение отношений, сложности на работе... Из этих разговоров складывается наш опыт».

Первые дни работы телефона психологической помощи были самыми волнительными, вспоминают психологи.

«Во время первой смены мы сидели у телефона и ждали, когда он зазвонит, — рассказывает Елена Варфоломеева. — Спорили, кто возьмет трубку. С того дня в нашем журнале смены осталась запись: «Друзья, у нас был первый звонок!».

Каждый психолог телефона экстренной психологической помощи помнит свой первый разговор. Елене первой позвонила женщина, которая жаловалась, что у ее недавно родившейся дочери одна рука толще другой на сантиметр, поэтому она не может ее любить.

«Мне казалось, что меня разыгрывают, что такого не может быть, — признается Елена Варфоломеева. — Это сейчас с высоты опыта я понимаю, что надо было говорить о принятии ребенка, каким бы они ни был, но тогда это было непросто…»

«Горячей линии» МЧС доверяют мужчины

В первые годы мужчины звонили на телефон экстренной психологической помощи намного реже — их было около 20% от общего числа, но сейчас звонков от них поступает не меньше. Часто они рассказывают психологам, что набирают именно этот номер, потому что доверяют службе МЧС.

«Раньше в разговорах с мужчинами проскакивали фразы: «Сейчас ты мне диагноз поставишь и таблетки пропишешь», — рассказывает сотрудник отдела Наталья Попова. — Но за последние 10 лет ситуация изменилась. Люди уже понимают, кто такой психолог и зачем ему звонить. Мужчины обращаются за советом, просят подсказать, чем они сами себе могут помочь. Оказалось, они очень ранимые, особенно когда дело касается поломки отношений, развода. Женщины, что удивительно, не так тяжело переживают такие ситуации. Они поплачутся подружкам, но переживут, а у мужчин сразу все очень критично, вплоть до суицидальных мыслей».

Обращаться к психологам на телефон экстренной психологической помощи мужчин вынуждают переживания из-за долгов, кредитов, чувство несостоятельности и собственной слабости в глазах окружающих.

«Нам звонят те, кто пережил военные действия и после не смог социализироваться, — добавляет Наталья Попова. — Кто избавляется от зависимости и не может найти новый круг общения. Кто отказался от прежней жизни, а новую пока не построил и ищет поддержки».

В топе тем телефона экстренной психологической помощи уже много лет остаются семейные проблемы и проблемы в отношениях, рассказывают психологи МЧС. В больших городах или в глубинке России, в эмиграции и на родине люди хотят поговорить об отношениях с партнерами, родителями и детьми, об одиночестве и поиске новых знакомств. На втором месте — кризисные и суицидальные состояния и мысли, переживание утраты. Удивительно, но серьезной утратой может быть не только уход из жизни любимого человека или потеря домашнего животного, но даже кража кошелька, мобильника или измена — как утрата иллюзий о партнере.

По наблюдениям психологов, в России в разы выросло количество подростков в депрессивном состоянии, с потерей смысла жизни после окончания школы.

«Если описать собирательный образ, то это человек, который учился в школе, делал все, как говорят родители, — рассказывает Елена Варфоломеева. — ЕГЭ на какое-то время было всем смыслом его жизни, ради этого он отверг другие интересы, друзей. Задача была одна — сдать экзамены и поступить в вуз. В итоге он поступил, оказался в другом городе, без друзей и поддержки, учится на ту профессию, которая ему совсем не интересна. Или еще готовится к сдаче экзаменов, за него уже все решено [даже если он не хочет], из этого уже «не выскочить». Тут мы встречаемся и с суицидальными мыслями, и с употреблением запрещенных препаратов, и с нанесением вреда себе».

Из хороших новостей о нашем психическом здоровье — резко снизилось число обращений от жертв сектантства с 2013 года, когда вопрос с сектами был решен на уровне государства. Немного реже стали обращаться к психологам МЧС России и по поводу неизлечимых болезней, но не потому, что стало меньше заболеваний, а, скорее, больше появилось других ресурсов, где помогают тяжелобольным.

Те проблемы, которые волнами становятся «популярны» в СМИ, не стоит сравнивать с топом телефона экстренной психологической помощи, предупреждают психологи. Анонимность службы психологической помощи и раньше позволяла обсуждать их с клиентами, к примеру темы домашнего насилия или сексуальной ориентации.

«Не подруга на кухне, а профессиональная служба помощи»

Первое, что делает психолог телефона экстренной психологической помощи, — определяет, в каком состоянии звонит человек, а также насколько оно острое. Проще говоря — насколько ему больно сейчас.

«Мы не подруга на кухне, а профессиональная служба помощи, — объясняет психолог Ольга Стратий. — Мы помогаем не по наитию или опыту, а на основе базы профессиональных знаний психологии. Мы понимаем, что есть происходящее, а есть картина происходящего в голове у человека, который звонит нам. Психологическая помощь заключается в том, чтобы изменить этот образ, воздействовать на картину и помочь человеку преодолеть стресс и обескураженность, которые мешают ему действовать. Мы точно знаем, как работает механизм горя, как любой человек переживает утрату, именно потому так эффективно можем помочь».

В отделе дистанционного консультирования МЧС работают специалисты разных направлений психологии, каждый из них пользуется своими наработками и методами, но жестких прописанных алгоритмов нет ни у кого. Разговор с позвонившим на телефон экстренной психологической помощи — это всегда импровизация, признаются психологи.

«Кому-то надо сказать: «Давай подумаем логически, давай разложим эту ситуацию», — комментирует Елена Варфоломеева. — Кому-то: «Представьте, что вы — принцесса в сказочном замке…» и даже не пытаться прибегать к логике — это не сработает. А кто-то звонит с панической атакой, ему вообще нужно предложить выполнить дыхательные упражнения. Ты никогда не предугадаешь, кто позвонит и в каком состоянии».

Чем бы ни начался разговор с клиентом телефона экстренной психологической помощи МЧС России, закончиться он должен выводом человека из тоннельного состояния сознания, когда он способен увидеть выход и найти решение. Психолог не положит трубку, пока не убедится в том, что его собеседник знает, как действовать дальше. Иногда это «дальше» — выпить горячий чай или лечь спать. И это уже много.

«Я звоню вам с моста»

В Центре экстренной психологической помощи есть специалисты экстренной помощи, которые выезжают помочь человеку, находящемуся на грани суицида. В таком же состоянии люди звонят и на телефон экстренной психологической помощи, словно говоря себе: «Ладно, пусть это будет последний шанс».

Как вы делаете так, что этот разговор не становится для человека последним? Как вы уговариваете его остаться здесь, с нами? Задаю эти вопросы каждому психологу, а они мне в ответ — истории удивительных спасений.

Наталья Попова рассказывает, как в течение часа буквально «шла» с девушкой от берега холодной реки, куда та уже была готова кинуться, к теплому уютному дому. Вместе с ней заходила в подъезд, поднималась в квартиру, зажигала свет и ставила чайник, заваривала ромашку и своим голосом расслабляла, отогревала, успокаивала. Так и уложила спать.

Одного из звонивших мужчин вынимали из петли совершенно другим способом. Человек был в очень тяжелом душевном состоянии из-за ухода жены с ребенком. Он не видел жизни без своей семьи. И во время беседы психологу удалось, зацепившись за обсуждение его прощальной записки и оговаривая ее детали, переключить внимание и силы мужчины на жизненные ценности, а в финале разговора даже построить планы по восстановлению семьи.

«Самое важное из того, что мы делаем в разговоре с суицидентом, — нащупываем его смысл, — рассказывает Ольга Стратий. — Он звонит нам и делится тем, какой хороший выход он придумал — решил уйти. А ты находишь слабое место этой концепции, вмешиваешься в его ход мыслей и разрушаешь его план. Вот человек стоит на мосту, у него в голове все уже решено, но потом он позвонил психологу и вместе с ним увидел свой же план с другой стороны. И вдруг перестал видеть свою ситуацию однозначно безвыходной».

Телефон экстренной психологической помощи МЧС России в любимых номерах

Психологи МЧС России, конечно, не считают, сколько людей они «увели с моста», но в службе есть статистика количества звонков. За время работы отдела дистанционной психологической помощи специалисты провели около 97 тысяч консультаций по телефону, а вместе с обращениями на интернет-сайт службы — почти 138 тысяч консультаций.

В среднем, полноценная консультация длится 40-60 минут, но есть клиенты, которым этого времени не хватает.

Также в любой телефонной психологической службе есть «постоянные абоненты». Как правило, это люди не в острых кризисных состояниях, а клиенты с психическими расстройствами или одинокие домоседы. С ними уже не раз работали разные специалисты, но их проблема не решается средствами экстренной психологической помощи, а потребность в общении у людей остается. Они звонят с рассказами о том, как прошел их день, от чего тревожно сегодня.

«Мы понимаем, что с такими людьми могут не выдерживать даже самые близкие, и мы остаемся последними, с кем можно поговорить. Но в то же время нам надо оставить время для тех, кому мы можем понадобиться в экстренной ситуации, поэтому таких абонентов мы ограничиваем во времени консультации», — говорит Елена Варфоломеева.

В любой момент нашей жизни мир может предложить нам неожиданную и слишком сложную задачу. Как мы с ней справимся — зависит от личного ресурса. Чтобы запас прочности был больше, психологи советуют заботиться о своем внутреннем мире и психическом здоровье так же, как о теле; уделять равное внимание разным сферам своей жизни, чтобы «не класть все яйца в одну корзину»; различать поступки и намерения людей и учиться слышать друг друга. Если же все это не сработает, в самый критический момент стоит не побояться набрать номер экстренной психологической помощи МЧС, даже если в стране все спокойно, но где-то упал ваш личный, внутренний самолет. Этот телефон всегда работает.

Федеральное агентство новостей поздравляет с 20-летием Центр экстренной психологической помощи МЧС. Ранее ФАН рассказывало о работе психологов службы экстренной помощи и о работе «горячей линии» в режиме ЧС.