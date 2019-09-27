Эксперт оценил последствия для «Газпрома» мелких «пакостей» Польши

В Польше мечтают, чтобы российский газ не поставлялся в Европу, говорит руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. С этой целью российскому поставщику газа устраивают мелкие "пакости", такие как

Глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк сообщил, что решение Европейского суда юстиции отменить право «Газпрома» полностью использовать мощности газопровода OPAL позволило избежать перебоев при поставках газа в Польшу.

«Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи [газа] и клиенты не могут себе позволить», — сказал он.

По словам Возняка, если бы Европейский суд не ограничил передачу российского газа по OPAL, то «у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши».

«Его удалось остановить, поэтому эти недостающие объемы газа, на которые «Газпром» должен сократить передачу по OPAL, будут направляться через Украину, то есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу», — сказал глава компании.

Александр Разуваев считает, что из-за того, что доля «Газпрома» в поставках газа в Европу сократилась до 50%, прокачка через Украину выросла.

«Поэтому эта новость для «Газпрома» нейтральная. Более того, все стало походить на ситуацию, которая была в 2013 году. Поляки просто мечтают, чтобы российского газа в Европе не было, а был только американский СПГ. Это чисто политическое решение. Таким образом, это такие мелкие пакости», — заявил Разуваев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Учитывая, что даже если будет заключен новый контракт с Украиной на транзит газа, то это будут поставки на 10 млрд куб. м., говорит эксперт.

«В таком случае, ближе к 1 января таких пакостей будет больше. Когда «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» заработают, то все будет хорошо, а «Газпром» избавится от рисков украинского транзита», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, суд ЕС ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL по иску польской компании PGNiG. В Варшаве уверены, что установленные судом ограничения не позволят «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину, так как компания не сможет в полной мере использовать газопровод «Северный поток». Помимо этого, в Польше заявили, что доступ «Газпрома» к 90% мощности OPAL противоречит принципу энергетической солидарности, который принят в ЕС.

При этом в Госдуме решение суда ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL назвали политически мотивированным. По словам главы комитета нижней палаты парламента по энергетике Павла Завального, такой шаг является проявлением политики двойных стандартов.