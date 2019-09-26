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Посол РФ во Франции назвал Жака Ширака большим другом России

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Посол РФ во Франции назвал Жака Ширака большим другом России

Москва, 26 сентября. Бывший президент Франции Жак Ширак, скончавшийся в четверг на 87-м году жизни, был большим другом России, имел добрые и взаимополезные отношения с российской стороной. Об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол РФ во Франции Алексей Мешков.

По словам российского дипломата, вклад президента Ширака в отношения Москвы и Парижа всегда имел добрую и исключительную направленность. Помимо этого, французский экс-глава очень активно интересовался российской культурой.

«Президент Ширак всегда был большим другом России, он глубоко знал нашу культуру, всегда интересовался нашими великими писателями. В бытность свою президентом Франции он неизменно имел добрые и взаимополезные отношения с Россией», — подчеркнул Мешков.

Посол РФ обратил внимание на то, что именно при Шираке с нулевых начался мощный рост российско-французского взаимодействия во всех сферах и отраслях, пишет «Ньюинформ»

По словам дипломата, Ширак в реальности сделал очень много для двухсторонних отношений Москвы и Парижа. Он также напомнил, что 22-й президент Франции был на стороне РФ, когда Москва выступала против вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Как ранее сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на агентство AFP, 22-й глава Пятой республики Жак Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет.

Ухудшение состояние здоровья французского политика произошло после перенесенного в 2005 году инсульта. Как отмечает Deita.ru, согласно некоторым данным, последнее публичное выступление Ширака состоялось осенью 2014 года.

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Источник: Ньюинформ
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