Москва, 26 сентября. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила перенести штаб-квартиру ООН в Ялту.

Поклонская выразила мнение, что именно в Крыму, на ялтинской конференции 1945 года, были заложены основы международной организации.

«Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про «аннексию» Крыма было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым, например в Ялту», — констатировала она в своем телеграм-канале.

По мнению депутата Госдумы, «на полуострове найдется красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу место».

Ранее стало известно, что некоторые члены делегации России не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Американцы не выдали визы девяти делегатам, среди которых глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.

Комментируя сложившуюся ситуацию, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что после невыдачи виз россиянам целесообразно было бы поднять вопрос о переносе штаб-квартиры Всемирной организации из Нью-Йорка. В этой привязке глава внешнеполитического ведомства России вспомнил о предложении руководителя СССР Иосифа Сталина разместить центральный офис ООН в Сочи.