Петросян пожаловался на устроенный Степаненко беспредел

Москва, 26 сентября. Юморист Евгений Петросян пожаловался подписчикам в Instagram на устроенный бывшей супругой Еленой Степаненко беспредел. Однако юрист Виктория Шакина признала действия актрисы эстрады законными.

Петросян опубликовал в аккаунте фотографии своего кабинета, в котором снимали «Смехопанораму». По словам артиста, он долгие годы собирал книги для своей коллекции, многие издания самостоятельно реставрировал.

74-летний актер признался, что уже больше года не может попасть в свой дом, где хранятся его вещи.

« Уже больше года, к великому сожалению, я лишен доступа в свой дом, к своим вещам. Ни конца, ни края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные вещи», — написал Петросян, намекая на то, что это дело рук Степаненко.

Он отметил, что «все это, конечно, незаконно, но в жизни бывает», сообщает «Царьград».

Юрист, комментируя негодование Петросяна, отметила, что если жена является собственником, имущество записано на нее, а муж там даже не зарегистрирован, то у него нет никаких оснований прийти в квартиру и вскрыть ее. За проникновение в жилье ему может грозить уголовное наказание, добавила Шакина.

«Суду обязательно надо предоставить доказательства того, что это ваше имущество, что оно сейчас действительно находится в определенной квартире. Последний пункт часто является причиной отказа в удовлетворении иска. Стороне истца не удается доказать, что та или иная вещь стопроцентно находится у ответчика», — пояснила эксперт в беседе с изданием «Дни.ру».

По ее словам, Петросяну нужно дождаться решения суда по своему делу, отметила «Газета.ру».

Напомним, в прошлом году Петросян и Степаненко после более чем 30 лет брака развелись. Супруги не смогли решить вопрос о разделе имущества мирным путем, поэтому судебные разбирательства длятся до сих пор.