Российские моряки застряли на арестованном в Испании теплоходе

Москва, 26 сентября. Российские моряки не могут покинуть теплоход «Северная Земля», арестованный за долги в Испании. По их словам, работодатель не платит им зарплату.

Теплоход Мурманского морского пароходства был арестовал в мае 2018 года за неуплату долгов ПАО «ММП». Судно стоит в порту Авилес, и компания продолжает посылать моряков для работы в Испанию. Последний экипаж — 14 человек — находится на борту 3–5 месяцев. При этом зарплату им пока не платили. По словам моряков, им выделяют небольшие средства на питание, но их не хватает.

«Продукты есть, но мы экономим, питаемся на треть от положенной на человека в сутки суммы», — рассказал член экипажа теплохода «Северная земля» в комментарии телеканалу «360».

По его словам, в среднем на питание уходит 150 рублей в день. Он добавил, что экипаж не был обеспечен средствами гигиены, кроме того, на борту не хватает лекарств. По словам собеседника телеканала, с июня 2019 года судовладелец перестал платить и за топливо. Моряки запрашивают топливо в долг у властей порта, и пока им идут навстречу. Экономия топлива привела к сбоям с электричеством на судне.

Воду моряки тоже просят в долг у администрации порта, отметил собеседник телеканала.

При этом экипаж продолжает выполнять свои обязанности по поддержанию жизнеспособности теплохода. Отмечается, что некоторые моряки готовы покинуть теплоход, однако на это у них нет финансовых возможностей.