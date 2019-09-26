Пушков объяснил, почему мероприятия ООН нужно перенести за пределы США

Москва, 26 сентября. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков призвал перенести крупные мероприятия ООН за пределы США. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Пушков отметил, что Вашингтон постоянно оказывает давление на другие страны и вводит различные санкции. Из-за этого, по словам российского сенатора, другие государства снижают зависимость от доллара и переходят на торговлю в национальной валюте.

«Из-за персональных санкций и невыдачи виз на въезд в США пора проводить крупные мероприятия прежде всего по линии ООН, за пределами США. Надежнее будет», — цитирует Пушкова SM-News.

Из-за давления и санкций США ряд стран нацелены на снижение своей зависимости от доллара и переходят в торговле на нац.валюты. Из-за персональных санкций и невыдачи виз на въезд в США пора проводить крупные мероприятия, прежде всего по линии ООН, за пределами США. Надежнее будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 26, 2019

Напомним, ранее Соединенные Штаты не выдали в срок визы некоторым российским делегатам, планировавшим принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди тех, кто не смог приехать на мероприятие, оказался глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает Infox.ru. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала позором отказ Вашингтона выдать визы российским делегатам.

В связи с данными событиями глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с заявлением о необходимости переноса международных мероприятий из Нью-Йорка на другие площадки. Он назвал инцидент с визами «ужасным» и отметил, что необходимо выбрать принимающую сторону, которая будет более ответственно подходить к своим обязанностям, чем США, передает «АиФ».