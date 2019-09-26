На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла

Стамбул, 26 сентября. Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло на западе Турции в четверг. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали 26 сентября. Толчки были зафиксированы в 10.59 по местному времени (в Москве в это время было 13.59). Эпицентр находился в 68 километрах от столицы Турции — Стамбула.

Как уточнили ученые, очаг толчков залегал на глубине 12 километров. На данный момент информация о возможных разрушениях, пострадавших и жертвах не поступала.

В июле землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в субботу у берегов Японии около южной префектуры Окинава, об этом сообщила служба срочных донесений Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, подземные толчки зафиксировали в субботу в 00.57 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился к северо-западу от островов Рюкю и в 350 километрах к северу от города Наха. Очаг подземных колебаний находился на глубине около 237 километров.

Информация о пострадавших не поступала. Значительных разрушений тоже не зафиксировано. Сообщения о цунами из-за землетрясения не поступали.

Ранее в Калифорнии произошло два землетрясения, одно из которых стало крупнейшим за последние 25 лет. Первое землетрясение зафиксировали 4 июля, тогда магнитуда составила 6,4. Второе землетрясение, которое произошло 6 июля, достигло магнитуды 7,1.

Разрушительное землетрясение застало врасплох двух телеведущих в прямом эфире в Калифорнии.

Сотрудники американского канала KCAL9, мужчина и женщина, вели новостной выпуск, когда почувствовали сильную тряску. Они сообщили зрителям, что ощущают мощные подземные толчки, поэтому вынуждены прервать телепередачу. Во время тряски испуганная женщина схватила своего коллегу за руку. На последних кадрах видно, как обеспокоенная телеведущая прячется под стол.